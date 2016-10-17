الاثنين 17 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * العراق يبدأ هجوما لاستعادة الموصل من قبضة تنظيم الدولة الإسلامية * أمريكا تقول إنها مستعدة لدعم العراق في"المعركة الصعبة المقبلة" لتحرير الموصل * بوتين يحث أمريكا وحلفاءها على تفادي سقوط ضحايا مدنيين في هجوم الموصل * الجيش المصري يعلن مقتل 3 من رجاله و18 متشددا في اشتباكات بسيناء * التلفزيون الرسمي: أمير الكويت يحل البرلمان * مقاتلو معارضة سوريون ينتزعون قرية دابق من الدولة الإسلامية * انتحاري يقتل ثلاثة في مخيم للاجئين على الحدود السورية الأردنية * بريطانيا وأمريكا تدرسان عقوبات إضافية على الأسد ومؤيديه * أولوند يقول إن فرنسا لن تخفف الضغط على روسيا بشأن سوريا * روسيا: الاتفاق في محادثات لوزان على ضرورة تقرير السوريين لمستقبلهم * مصادر: مقتل 3 من رجال الأمن في تفجير انتحاري جنوب تركيا * حكومة جنوب السودان: مقتل 56 في معارك في محيط بلدة ملكال أهم الأنباء العالمية * إثيوبيا تعلن قيودا جديدة ضمن إجراءات حالة الطوارئ * الحكومة الصومالية تغلق صحيفة وتعتقل رئيس تحريرها اليابان تنفي مناقشة الإدارة المشتركة لجزر متنازع عليها تسيطر عليها روسيا * الصين تطلق مركبة فضائية في أحدث مهمة إلى الفضاء * رئيس وزراء اليابان يرسل قربانا إلى مزار ياسوكوني * استطلاع إبسوس/رويترز: كلينتون مرشحة بقوة للفوز بأصوات المجمع الانتخابي * الكونجو الديمقراطية تؤجل انتخابات الرئاسة إلى 2018 * الهند: مجموعة بريكس مجمعة على الاعتراف بتهديد الإرهاب * رئيس الوزراء الهندي: باكستان هي "السفينة الأم للإرهاب" * ستيرجن: إجراء استفتاء ثان على استقلال اسكتلندا "مرجح بشدة" قبل 2020 * رئيس الفلبين: سأبحث قرار محكمة تحكيم دولية مع زعماء الصين * السعودية * وزارة المالية السعودية ستوقف الصرف من ميزانية العام الجاري في 15 نوفمبر * صافي ربح الأهلي التجاري السعودي يتراجع 1.6% في الربع/3 مخالفا التوقعات * مصادر: سعودي أوجيه تجري محادثات لبيع حصة بمليار دولار في البنك العربي * صافي ربح مصرف الإنماء ينخفض 16.8% في الربع/3 بفعل المخصصات * مؤشر البورصة ينخفض 1.1% إلى 5632.7 نقطة في الإغلاق السابق مصر * فودافون واتصالات مصر توقعان تراخيص الجيل الرابع للمحمول * المؤشر المصري الرئيسي ينزل 0.9% إلى 8432.41 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * * مؤشر أبوظبي ينزل 0.73% إلى 4315.62 نقطة عند الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينخفض 0.99% إلى 3301.84 نقطة عند الإغلاق السابق الكويت * البترول الوطنية الكويتية تسعى لإتمام قرض بأكثر من 5 مليار دولار بحلول الربع/1 * مؤشر البورصة ينخفض 0.35 بالمئة إلى 5309.15 نقطة. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +39.44 +0.22% 18138.38 نقطة ستاندرد آند بورز +0.43 +0.02% 2132.98 ناسداك +0.83 +0.02% 5214.16 ستوكس 600 +4.33 +1.29% 339.95 نيكي (الساعة 0442 جمت يوم الاثنين) +49.68 +0.29% 16906.05 النفط (الساعة 0442 جمت يوم الاثنين) الخام الأمريكي -0.09 -0.18% 50.26 دولار/برميل برنت -0.02 -0.04% 51.93 العملات والذهب (الساعة 0442 جمت يوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.0980-1.0981‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 104.25-104.26 ين الاسترليني/الدولار 1.2159-1.21601 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1254.00-1254.40 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)