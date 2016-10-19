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صباح الخير من رويترز

Wed Oct 19, 2016 5:41am GMT
 
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الأربعاء 19 أكتوبر تشرين الأول   

أهم الأنباء الإقليمية
    * جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن حلب يوم الجمعة
    * أنباء عن استخدام الدولة الإسلامية لدروع بشرية مع اقتراب
التحالف من الموصل
    * الحوثيون يدعمون الهدنة في اليمن ومناشدات بتسهيل نقل
المساعدات
    * دمشق وحلفاؤها يرون مخاطر في حملة الموصل
    * السعودية تنفذ عقوبة الإعدام في أحد أعضاء الأسرة الحاكمة
بعد إدانته بالقتل
    * تمديد حالة الطوارئ المفروضة في شمال سيناء المصرية لتدخل
عامها الثالث
    * أمريكا تتوقع استخدام الدولة الإسلامية لأسلحة كيماوية في
معركة الموصل
    * الأمم المتحدة تأمل في نقل مساعدات لمناطق معزولة باليمن
خلال وقف القتال
    * أوباما يبدي ثقته في هزيمة الدولة الإسلامية بالموصل
    * محكمة بحرينية تلغي حكما بسجن زعيم للمعارضة
    * أسماء الأسد تقول إن أعداء بشار عرضوا عليها الفرار من سوريا
    * الصليب الأحمر يسعى لمحادثات مع الدولة الإسلامية بشأن قواعد
الحرب بالموصل
    * أنصار مدون سعودي سجين يقولون إنه يواجه الجلد مجددا


أهم الأنباء العالمية    
    * محكمة إيرانية تحكم بالسجن عشر سنوات على رجل أعمال أمريكي
ووالده
    * مقتل أكثر من 12 شخصا في أعمال عنف عرقية في جنوب شرق
الكونجو
    * ماليزيا في حالة تأهب بسبب مخاوف من عودة متشددين نتيجة هجوم
الموصل
    * أوباما يقول إن سلوك روسيا يقوض المعايير الدولية
    * الدولة الإسلامية واللاجئون في مقدمة برنامج زيارة رينتسي
للبيت الأبيض
    * المعارضة الكولومبية قد تجتمع مع متمردي فارك لمناقشة اتفاق
السلام
    * الإكوادور تقر بتقييد خدمة الإنترنت لجوليان أسانج
    * إصابة 13 جنديا نيجيريا وفقد آخرين في اشتباكات مع بوكو حرام
    * الشرطة البلجيكية تعتقل مسلحا بسكين بعدما احتجز رهائن من
دون وقوع إصابات
    * الجارديان: طالبان تستأنف محادثات سرية مع أفغانستان في قطر
    * إغلاق المدارس وتوقف النقل مع وصول الإعصار ساريكا إلى إقليم
صيني
    * شرطة بنجلادش: أحد ممولي الهجوم على مقهي بداكا انضم لتنظيم
الدولة الإسلامية في سوريا
    * رئيس بوروندي يوقع مرسوما للانسحاب من المحكمة الجنائية
الدولية
    * جماعات حقوقية تطلب تحقيقا أمريكيا في استخدام الشرطة لتقنية
التعرف على الوجوه
    *  أمين عام أوبك يرى فرصة للتوصل إلى اتفاق نفطي سلس في
نوفمبر

السعودية
    * بيانات: صادرات  النفط السعودية تنخفض في أغسطس من مستوى
قياسي
    * أرباح الصحراء للبتروكيماويات السعودية تتراجع 13% في
الربع/3
    * مؤشر البورصة ينخفض 1.9% إلى  5461 نقطة في الإغلاق السابق

مصر    
    * السويدي اليكتريك المصرية تشتري 3.6 مليون سهم خزينة بسعر
62.5 جنيه للسهم
    * المؤشر البورصة ينزل 0.36% إلى  8213.53 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * أدنوك الإماراتية تدمج 3 شركات مدفوعة بتحسين الكفاءة
    * طيران الإمارات قد تخفض عدد الرحلات إلى افريقيا بسبب
التحديات الاقتصادية
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.16% إلى 4269.34 نقطة عند الإغلاق
السابق 
    * مؤشر دبي ينخفض 1.39% إلى 3317.97 نقطة عند الإغلاق السابق 

الكويت
    * البنك الأهلي المتحد الكويتي يصدر صكوكا بمبلغ 200 مليون
دولار بعائد ثابت 5.5%
    * كيبكو الكويتية تسدد سندات قيمتها 500 مليون دولار في موعد
استحقاقها
    * أرباح زين الكويتية ترتفع 12% في الربع/3
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.07 بالمئة إلى 5283.6 نقطة

الأسواق العالمية    
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +75.54     +0.42%        18161.94 نقطة
ستاندرد آند بورز    +13.10        +0.62%        2139.60
ناسداك            +44.013    +0.85%      5243.836
ستوكس 600        +5.06        +1.50%        342.48
نيكي (الساعة 0400 جمت يوم الأربعاء)
            +21.42     +0.13%        16985.03
    
النفط (الساعة 0400 جمت يوم الأربعاء)
الخام الأمريكي        +0.47        +0.93%        50.76
دولار/برميل
برنت            +0.47        +0.91%        52.15

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت يوم الأربعاء)
اليورو/الدولار       
1.0988-1.0992‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        103.77-103.78   ين
الاسترليني/الدولار    1.2283-1.2289   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1263.06-1263.22 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 