الخميس 20 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * ألمانيا وفرنسا تضغطان على روسيا لتمديد وقف الضربات الجوية في سوريا. * سوريا تقول إن انتقاد الاتحاد الأوروبي لها يفتقر إلى المصداقية. * وكالة: إصابة امرأة وطفلها إثر سقوط قذائف مورتر في جنوب تركيا. * الدولة الإسلامية تبث لقطات فيديو لدوريات في الموصل وتتوعد القوات العراقية. * الحريري يدعم تولي عون رئاسة لبنان وحليف له يقول القرار ليس نهائيا. * روسيا تقول إنها تخشى من احتمال هروب متشددين من الموصل إلى سوريا. * الشرطة:القوات الإسرائيلية تقتل فلسطينية في الضفة الغربية. * إردوغان: مليون لاجئ قد يفدون إلى تركيا إذا بدأ النزوح من حلب. * وكالة: روسيا تستبعد تمديد وقف القصف في حلب من جانب واحد. أهم الأنباء العالمية * في المناظرة الثالثة والأخيرة ترامب يرفض القول بإنه سيقبل نتائج انتخابات الرئاسة. * حصري-البيت الأبيض يدرس خططا لمنع الأفكار الداعية للعنف. * ماي: التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي كان هدفه السيطرة على الهجرة. * فرنسا تقول إنها ستنافس على استضافة هيئتين أوروبيتين مقرهما لندن. * مهاجم يرتدي زي الجيش الأفغاني يقتل ويصيب جنودا دوليين في كابول. * ألمانيا لا تتوقع عقوبات أوروبية على روسيا بسبب سوريا خلال قمة الاتحاد. * إجراءات أمن مُشددة في برلين قبل زيارة بوتين وبوروشينكو. * الأمم المتحدة: القوات الأفغانية مسؤولة عن عدد متزايد من الضحايا المدنيين. * الكرملين: بوتين مستعد للترحيب بأي مرشح أمريكي مستعد لتحسين العلاقات. السعودية * وزير الطاقة السعودي يقول أسواق النفط بلغت نهاية منحنى نزولي. * السعودية تجتذب طلبات بقيمة 67 مليار دولار لباكورة إصداراتها من السندات الدولية. * سبكيم السعودية تتحول لتسجيل خسائر صافية في الربع/3. * مؤشر البورصة يرتفع 1.13% إلى 5522.57 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * محكمة مصرية تلغي حكما بإعدام 14 شخصا في قضية تتصل بأعمال عنف. * وزير التموين: مصر تدرس زيادة قيمة الدعم الموجه لبطاقات التموين. * مؤشر البورصة ينزل 0.65% إلى 8160.4 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * زيادة صافي ربح نخيل العقارية 22% في الربع/3. * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.93% إلى 4309.03 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 0.05% إلى 3319.48 نقطة عند الإغلاق السابق. الكويت * الأهلي المتحد الكويتي يغلق الاكتتاب في صكوك قيمتها 200 مليون دولار. * مؤشر البورصة يرتفع 0.6% بالمئة إلى 5315.23 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +40.68 +0.22% 18202.62 نقطة ستاندرد آند بورز +4.69 +0.22% 2144.29 ناسداك +2.576 +0.05% 5246.412 ستوكس 600 +1.16 +0.34% 343.64 نيكي (الساعة 5.00 جمت يوم الخميس) +196.74 +1.16% 17195.65 النفط (الساعة 5.00 جمت يوم الخميس) الخام الأمريكي +0.22 +0.43% 51.38 دولار/برميل برنت -0.12 -0.23% 52.55 العملات والذهب (الساعة 5.00 جمت يوم الخميس) اليورو/الدولار 1.0962-1.0963‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 103.64-103.65 ين الاسترليني/الدولار 1.2274-1.2281 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1271.04-1272.14 دولار (إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أشرف صديق)