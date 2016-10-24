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صباح الخير من رويترز

Mon Oct 24, 2016 4:33am GMT
 
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الاثنين 24 أكتوبر تشرين الأول   

    أهم الأنباء الإقليمية
    * سكان:استئناف الغارات الجوية في صنعاء مع انتهاء هدنة باليمن
    * مصادر:مقتل شرطيين وإصابة 19 شخصا في تفجير بشرق تركيا
    * أكراد العراق يقولون أنهم سيطروا على بلدة قرب الموصل
    * رئيس وزراء تركيا: مدفعيتنا تساعد المقاتلين الأكراد في
العراق 
    * البرلمان العراقي يصوت على حظر المشروبات الكحولية 
    * حزب الله يعلن انه سينتخب ميشال عون لرئاسة البلاد في آخر
الشهر 
    * استقالة الأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر
    * وفاة أمير قطر الأسبق عن 84 عاما 
    * 

    أهم الأنباء العالمية  
    * الشرطة: انفجار سيارة ملغومة في العاصمة الصومالية 
    * مسؤولون: مقتل 7 جنود على الأقل في معارك في الصومال 
    * حركة الشباب الصومالية تسيطر على بلدة ثالثة هذا الشهر
    * شرطة بوركينا فاسو تقتل إسلاميا متشددا في تبادل إطلاق نار
بالعاصمة 
    * رئيس الكاميرون يتعهد بالتحقيق في حادث القطار المميت 
    * تقرير: وفاة 13 شخصا على الأقل في حادث حافلة بولاية
كاليفورنيا
    * مقتل اثنين من خفر السواحل الباكستاني في هجوم بجنوب غرب
البلاد 
    * دبلوماسي أمريكي كبير يلتقي مع وزير الخارجية الفلبيني وسط
تخبط بشأن وضع العلاقات بين البلدين 
    * مئات يحتجون في لوس أنجليس على التغير المناخي وبناء خط
أنابيب في نورث داكوتا 
    * المعارضة في ليتوانيا تعلن الفوز في الانتخابات العامة 
    * مسؤول بارز بالحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يحث القيادة على
الاستقالة
    * الرئيس الإيراني: الانتخابات الأمريكية اختيار بين السيء
والأسوأ
    * قائد الشرطة الفرنسية يتعهد بالتغيير بعد ستة أيام من
التظاهرات

    السعودية
    * سابك السعودية تعلن بدء التشغيل التجاري في وحدتين بمشروع
كيميا.
    * أرامكو السعودية تنفي السعي لشراء مصفاة ليوندل في هيوستون
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.56% إلى 5739.92 نقطة في الإغلاق
السابق

    مصر    
    * مسؤول: ارتفاع صادرات مصر 6.2% في 9 أشهر وهبوط الواردات
    * القلعة المصرية: توقيع اتفاق مبدئي لبيع أسيك الجزائر
للأسمنت
    * السويس للأسمنت المصرية تتكبد خسارة 56 مليون جنيه في
الربع/3
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.04% إلى 8274.15 نقطة في الإغلاق
السابق

    الإمارات
    * تراجع صافي ربح بنك أبوظبي التجاري 17% في الربع/3.
    * صافي ربح بنك المشرق دبي يهبط 24.8% في الربع/3.
    * أورنج للاتصالات المصرية تتكبد خسارة 132.915 مليون جنيه في
9 أشهر.
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.11% إلى 4299.37 نقطة في الإغلاق
السابق. 
    * اجتماع للمساهمين في أبوظبي الوطني والخليج الأولي في 7
ديسمبر لإقرار الاندماج.
    * مؤشر دبي يرتفع 0.45% إلى 3355.37 نقطة عند الإغلاق السابق. 

    الكويت
    * أدبتيو: ملتزمون بتقديم عرض إلزامي لشراء باقي أسهم أمريكانا
الكويتية.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.17% بالمئة إلى 5330.49 نقطة في
الإغلاق السابق.

    الأسواق العالمية    
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -16.64     -0.09%        18145.71 نقطة
ستاندرد آند بورز    -0.18        -0.01%        2141.16
ناسداك            +15.569     +0.30%      5257.402
ستوكس 600        00.00        00.00%        344.29
نيكي (الساعة 0418 جمت اليوم الاثنين)
            +25.82      +0.15%        17210.41
    
النفط (الساعة 0418 جمت اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي        -0.30        -0.59%        50.55
دولار/برميل
برنت            -0.24        -0.46%        51.54

العملات والذهب (الساعة 0418 جمت اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        103.93-103.95   ين
الاسترليني/الدولار    1.2199-1.2200   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1263.60-1264.28 دولار

 (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية-تحرير أحمد صبحي خليفة)
 