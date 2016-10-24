الاثنين 24 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * سكان:استئناف الغارات الجوية في صنعاء مع انتهاء هدنة باليمن * مصادر:مقتل شرطيين وإصابة 19 شخصا في تفجير بشرق تركيا * أكراد العراق يقولون أنهم سيطروا على بلدة قرب الموصل * رئيس وزراء تركيا: مدفعيتنا تساعد المقاتلين الأكراد في العراق * البرلمان العراقي يصوت على حظر المشروبات الكحولية * حزب الله يعلن انه سينتخب ميشال عون لرئاسة البلاد في آخر الشهر * استقالة الأمين العام للحزب الحاكم في الجزائر * وفاة أمير قطر الأسبق عن 84 عاما * أهم الأنباء العالمية * الشرطة: انفجار سيارة ملغومة في العاصمة الصومالية * مسؤولون: مقتل 7 جنود على الأقل في معارك في الصومال * حركة الشباب الصومالية تسيطر على بلدة ثالثة هذا الشهر * شرطة بوركينا فاسو تقتل إسلاميا متشددا في تبادل إطلاق نار بالعاصمة * رئيس الكاميرون يتعهد بالتحقيق في حادث القطار المميت * تقرير: وفاة 13 شخصا على الأقل في حادث حافلة بولاية كاليفورنيا * مقتل اثنين من خفر السواحل الباكستاني في هجوم بجنوب غرب البلاد * دبلوماسي أمريكي كبير يلتقي مع وزير الخارجية الفلبيني وسط تخبط بشأن وضع العلاقات بين البلدين * مئات يحتجون في لوس أنجليس على التغير المناخي وبناء خط أنابيب في نورث داكوتا * المعارضة في ليتوانيا تعلن الفوز في الانتخابات العامة * مسؤول بارز بالحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يحث القيادة على الاستقالة * الرئيس الإيراني: الانتخابات الأمريكية اختيار بين السيء والأسوأ * قائد الشرطة الفرنسية يتعهد بالتغيير بعد ستة أيام من التظاهرات السعودية * سابك السعودية تعلن بدء التشغيل التجاري في وحدتين بمشروع كيميا. * أرامكو السعودية تنفي السعي لشراء مصفاة ليوندل في هيوستون * مؤشر البورصة يرتفع 1.56% إلى 5739.92 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مسؤول: ارتفاع صادرات مصر 6.2% في 9 أشهر وهبوط الواردات * القلعة المصرية: توقيع اتفاق مبدئي لبيع أسيك الجزائر للأسمنت * السويس للأسمنت المصرية تتكبد خسارة 56 مليون جنيه في الربع/3 * مؤشر البورصة ينخفض 0.04% إلى 8274.15 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * تراجع صافي ربح بنك أبوظبي التجاري 17% في الربع/3. * صافي ربح بنك المشرق دبي يهبط 24.8% في الربع/3. * أورنج للاتصالات المصرية تتكبد خسارة 132.915 مليون جنيه في 9 أشهر. * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.11% إلى 4299.37 نقطة في الإغلاق السابق. * اجتماع للمساهمين في أبوظبي الوطني والخليج الأولي في 7 ديسمبر لإقرار الاندماج. * مؤشر دبي يرتفع 0.45% إلى 3355.37 نقطة عند الإغلاق السابق. الكويت * أدبتيو: ملتزمون بتقديم عرض إلزامي لشراء باقي أسهم أمريكانا الكويتية. * مؤشر البورصة يرتفع 0.17% بالمئة إلى 5330.49 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -16.64 -0.09% 18145.71 نقطة ستاندرد آند بورز -0.18 -0.01% 2141.16 ناسداك +15.569 +0.30% 5257.402 ستوكس 600 00.00 00.00% 344.29 نيكي (الساعة 0418 جمت اليوم الاثنين) +25.82 +0.15% 17210.41 النفط (الساعة 0418 جمت اليوم الاثنين) الخام الأمريكي -0.30 -0.59% 50.55 دولار/برميل برنت -0.24 -0.46% 51.54 العملات والذهب (الساعة 0418 جمت اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.0864-1.0868‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 103.93-103.95 ين الاسترليني/الدولار 1.2199-1.2200 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1263.60-1264.28 دولار (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية-تحرير أحمد صبحي خليفة)