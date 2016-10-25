الثلاثاء 25 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * روسيا: لافروف وكيري يتفقان على البحث عن سبل لحل أزمة حلب * إنقاذ نحو 2200 مهاجر بالبحر المتوسط وانتشال 16 جثة * تنظيم الدولة الإسلامية يكثف هجماته المضادة مع اقتراب القتال من الموصل * تركيا تقول إن مدفعيتها تشارك في هجوم الموصل والطائرات متأهبة * رئيس البرلمان اللبناني: تشكيل الحكومة قد يستغرق خمسة أو ستة أشهر * الاتحاد الأوروبي يواصل تدريب خفر السواحل الليبي بعد هجوم على مهاجرين * محكمة مصرية تلغي حكما بإعدام 6 أشخاص أدينوا بالاتصال بالدولة الإسلامية أهم الأنباء العالمية * جيش ميانمار يجبر المئات من قرويي الروهينجا على مغادرة منازلهم * روسيا وقطر وأوبك يبحثون إجراء محتملا لدعم سوق النفط * أوروبا وكندا تتمسكان بالأمل في اتفاق تجارة رغم رفض بلجيكي السعودية * التضخم يتراجع في سبتمبر لأدنى مستوى هذا العام * قمة رويترز-الإسكان وإقراض القطاع الخاص يقودان نمو مصرف الراجحي حتى 2020 * مؤشر البورصة يرتفع 1% إلى 5797 نقطة في الإغلاق السابق مصر * وزير: توصيات لجنة حكومية بشأن هامش الربح لن تكون ملزمة * رئيس الوزراء: دور الجيش في الاقتصاد سيتقلص بعد عامين أو ثلاثة * مصر تطرح أكبر مناقصة للغاز المسال في العالم لشراء 96 شحنة * إيديتا توقف مصنع حلوى بعد تحفظ السلطات على السكر * قمة رويترز-رئيس الرقابة المالية: ندرس السماح للشركات بإصدار سندات قصيرة الأجل * مؤشر البورصة ينخفض 0.6% إلى 8228 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * تراجع التضخم في أبوظبي إلى 0.4% في سبتمبر * صافي ربح مصرف أبوظبي الإسلامي يرتفع 1.1% في الربع/3 * مؤشر أبوظبي ينزل 0.2% إلى 4289 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.1% إلى 3359 نقطة عند الإغلاق السابق الكويت * مسؤول: الحكومة مازالت تدرس بيع سندات دولية بقيمة 9.9 مليار دولار * المدير المالي: الوطنية العقارية تنوي بيع صكوك بقيمة 500 مليون دولار * أرباح أريد تتراجع 3% في الربع/3 * مؤشر البورصة يرتفع 0.2% إلى 5341 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +77.32 +0.43% 18223.03 نقطة ستاندرد آند بورز +10.17 +0.47% 2151.33 ناسداك +52.425 +1.00% 5309.827 ستوكس 600 -0.03 -0.01% 344.26 نيكي (الساعة 0608 جمت اليوم الثلاثاء) +122.12 +0.71% 17356.54 النفط (الساعة 0608 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي -0.04 -0.08% 50.48 دولار/برميل برنت -0.11 -0.21% 51.35 العملات والذهب (الساعة 0608 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.0879-1.0881‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 104.42-104.47 ين الاسترليني/الدولار 1.2225-1.2229 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1264.82-1266.32 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)