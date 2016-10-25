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صباح الخير من رويترز

Tue Oct 25, 2016 4:17am GMT
 
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الثلاثاء 25 أكتوبر تشرين الأول

أهم الأنباء الإقليمية
    * روسيا: لافروف وكيري يتفقان على البحث عن سبل لحل أزمة حلب
    * إنقاذ نحو 2200 مهاجر بالبحر المتوسط وانتشال 16 جثة
    * تنظيم الدولة الإسلامية يكثف هجماته المضادة مع اقتراب
القتال من الموصل
    * تركيا تقول إن مدفعيتها تشارك في هجوم الموصل والطائرات
متأهبة
    * رئيس البرلمان اللبناني: تشكيل الحكومة قد يستغرق خمسة أو
ستة أشهر
    * الاتحاد الأوروبي يواصل تدريب خفر السواحل الليبي بعد هجوم
على مهاجرين
    * محكمة مصرية تلغي حكما بإعدام 6 أشخاص أدينوا بالاتصال
بالدولة الإسلامية

أهم الأنباء العالمية
    * جيش ميانمار يجبر المئات من قرويي الروهينجا على مغادرة
منازلهم
    * روسيا وقطر وأوبك يبحثون إجراء محتملا لدعم سوق النفط
    * أوروبا وكندا تتمسكان بالأمل في اتفاق تجارة رغم رفض بلجيكي

السعودية
    * التضخم يتراجع في سبتمبر لأدنى مستوى هذا العام
    * قمة رويترز-الإسكان وإقراض القطاع الخاص يقودان نمو مصرف
الراجحي حتى 2020
    * مؤشر البورصة يرتفع 1% إلى 5797 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * وزير: توصيات لجنة حكومية بشأن هامش الربح لن تكون ملزمة
    * رئيس الوزراء: دور الجيش في الاقتصاد سيتقلص بعد عامين أو
ثلاثة
    * مصر تطرح أكبر مناقصة للغاز المسال في العالم لشراء 96 شحنة
    * إيديتا توقف مصنع حلوى بعد تحفظ السلطات على السكر
    * قمة رويترز-رئيس الرقابة المالية: ندرس السماح للشركات
بإصدار سندات قصيرة الأجل
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.6% إلى 8228 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * تراجع التضخم في أبوظبي إلى 0.4%  في سبتمبر
    * صافي ربح مصرف أبوظبي الإسلامي يرتفع 1.1% في الربع/3
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.2% إلى 4289 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.1% إلى 3359 نقطة عند الإغلاق السابق 

الكويت
    * مسؤول: الحكومة مازالت تدرس بيع سندات دولية بقيمة 9.9 مليار
دولار
    * المدير المالي: الوطنية العقارية تنوي بيع صكوك بقيمة 500
مليون دولار
    * أرباح أريد تتراجع 3% في الربع/3
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.2% إلى 5341 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +77.32     +0.43%        18223.03 نقطة
ستاندرد آند بورز    +10.17        +0.47%        2151.33
ناسداك            +52.425     +1.00%      5309.827
ستوكس 600        -0.03        -0.01%        344.26
نيكي (الساعة 0608 جمت اليوم الثلاثاء)
            +122.12      +0.71%        17356.54
    
النفط (الساعة 0608 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي        -0.04        -0.08%        50.48
دولار/برميل
برنت            -0.11        -0.21%        51.35

العملات والذهب (الساعة 0608 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        104.42-104.47   ين
الاسترليني/الدولار    1.2225-1.2229   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1264.82-1266.32 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
 