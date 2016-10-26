الأربعاء 26 أكتوبر تشرين الأول أهم الأنباء الإقليمية * وزير الخارجية: تركيا قد تنفذ عمليات برية ضد حزب العمال الكردستاني بالعراق * موسكو تنفي شن ضربات جوية روسية أو سورية على حلب الأسبوع المنصرم * الأمم المتحدة تتلقى تقارير عن مذابح ارتكبتها الدولة الإسلامية حول الموصل * الأمم المتحدة تلغي خططا لإجلاء مرضى من حلب وتلوم كل الأطراف * الجيش التركي: مقاتلون تدعمهم أنقرة يحرزون تقدما بشمال سوريا * تلفزيون: مقتل رجلي أمن سعوديين برصاص مسلحين في الدمام * شاحنة ملغومة يقودها انتحاري تقتحم قاعدة للقوات الأفريقية في الصومال * مهاجمون يقتلون 12 في تفجير بفندق كيني قرب الحدود الصومالية * أهم الأنباء العالمية * * الشرطة الألمانية تنفذ حملات على أشخاص يشتبه بتمويلهم للإرهاب * وزيران روسي وفنزويلي يبحثان اتخاذ إجراء مشترك في سوق النفط * مسؤول كوري: إيقاف سامسونج لمبيعات جالاكسي نوت 7 يضر بالناتج المحلي في الربع/3 * وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط سيستقر في 2017 رغم زيادة واردات الصين * بريطانيا تعطي الضوء الأخضر لبناء مدرج جديد في هيثرو بتكلفة 22 مليار دولار * الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن هجوم على أكاديمية للشرطة بباكستان * السعوديةمؤشر البورصة يرتفع 1.5% إلى 5882.4 نقطة في الإغلاق السابق مصر * السيسي: الأنشطة الاقتصادية للجيش تعادل 1-1.5% فقط من اقتصاد مصر * مصر لا تملك تأكيدا بعد لاستئناف الدعم النفطي السعودي في نوفمبر * هيرميس المصرية ستتوسع في أمريكا من خلال مكتب دائم في نيويورك * جهينة المصرية تتوقع وصول استثماراتها بنهاية 2016 إلى 500 مليون جنيه * مؤشر البورصة يرتفع 0.4% إلى 8261 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مجموعة أبوظبي المالية تطلق صندوقا في سوق أبوظبي العالمي * إعمار العقارية الإماراتية تتوقع انخفاض التكاليف 20% في 2017 * مؤشر أبوظبي ينزل 0.6% إلى 4264 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.7% إلى 3337 نقطة عند الإغلاق السابق الكويت * الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي: نسعى للمشاركة في تمويل عجز موازنات دول الخليج * الوطنية العقارية الكويتية تنفي إبرام أي عقد أو التزام بنشاط مالي جديد * مؤشر البورصة يرتفع 0.9% إلى 5389 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -53.76 -0.30% 18169.27 نقطة ستاندرد آند بورز -8.17 -0.38% 2143.16 ناسداك -26.43 -0.50% 5283.40 ستوكس 600 -1.19 -0.35% 343.07 نيكي (الساعة 0608 جمت اليوم الأربعاء) +11.94 +0.07% 17377.19 النفط (الساعة 0608 جمت اليوم الأربعاء) الخام الأمريكي -0.65 -1.3% 49.31 دولار/برميل برنت -0.58 -1.14% 50.21 العملات والذهب (الساعة 0608 جمت اليوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.0888-1.0889‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 104.31-104.36 ين الاسترليني/الدولار 1.2165-1.2166 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1275.01-1275.14 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)