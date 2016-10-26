Sun 25 Dec 2016 | 3:22 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صباح الخير من رويترز

Wed Oct 26, 2016 4:17am GMT
 
[-] نص [+] 

الأربعاء 26 أكتوبر تشرين الأول

أهم الأنباء الإقليمية
    * وزير الخارجية: تركيا قد تنفذ عمليات برية ضد حزب العمال
الكردستاني بالعراق
    * موسكو تنفي شن ضربات جوية روسية أو سورية على حلب الأسبوع
المنصرم
    * الأمم المتحدة تتلقى تقارير عن مذابح ارتكبتها الدولة
الإسلامية حول الموصل
    * الأمم المتحدة تلغي خططا لإجلاء مرضى من حلب وتلوم كل
الأطراف
    * الجيش التركي: مقاتلون تدعمهم أنقرة يحرزون تقدما بشمال
سوريا
    * تلفزيون: مقتل رجلي أمن سعوديين برصاص مسلحين في الدمام
    * شاحنة ملغومة يقودها انتحاري تقتحم قاعدة للقوات الأفريقية
في الصومال
    * مهاجمون يقتلون 12 في تفجير بفندق كيني قرب الحدود الصومالية
    * أهم الأنباء العالمية
    * 
    * الشرطة الألمانية تنفذ حملات على أشخاص يشتبه بتمويلهم
للإرهاب
    * وزيران روسي وفنزويلي يبحثان اتخاذ إجراء مشترك في سوق النفط
    * مسؤول كوري: إيقاف سامسونج لمبيعات جالاكسي نوت 7 يضر
بالناتج المحلي في الربع/3
    * وكالة الطاقة: الطلب العالمي على النفط سيستقر في 2017 رغم
زيادة واردات الصين
    * بريطانيا تعطي الضوء الأخضر لبناء مدرج جديد في هيثرو بتكلفة
22 مليار دولار
    * الدولة الإسلامية تعلن مسؤوليتها عن هجوم على أكاديمية
للشرطة بباكستان 
    * السعوديةمؤشر البورصة يرتفع 1.5% إلى 5882.4 نقطة في الإغلاق
السابق    

    مصر

    * السيسي: الأنشطة الاقتصادية للجيش تعادل 1-1.5% فقط من
اقتصاد مصر 
    *  مصر لا تملك تأكيدا بعد لاستئناف الدعم النفطي السعودي في
نوفمبر
    *  هيرميس المصرية ستتوسع في أمريكا من خلال مكتب دائم في
نيويورك
    * جهينة المصرية تتوقع وصول استثماراتها بنهاية 2016 إلى 500
مليون جنيه
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.4% إلى 8261 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات

    * مجموعة أبوظبي المالية تطلق صندوقا في سوق أبوظبي العالمي
    * إعمار العقارية الإماراتية تتوقع انخفاض التكاليف 20% في
2017
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.6% إلى 4264 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.7% إلى 3337 نقطة عند الإغلاق السابق 

الكويت
    
    * الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي: نسعى للمشاركة في
تمويل عجز موازنات دول الخليج
    *   الوطنية العقارية الكويتية تنفي إبرام أي عقد أو التزام
بنشاط مالي جديد
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.9% إلى 5389 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -53.76     -0.30%        18169.27 نقطة
ستاندرد آند بورز    -8.17        -0.38%        2143.16
ناسداك            -26.43     -0.50%      5283.40
ستوكس 600        -1.19        -0.35%           343.07 
   
نيكي (الساعة 0608 جمت اليوم الأربعاء)
            +11.94      +0.07%        17377.19
    
النفط (الساعة 0608 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي        -0.65        -1.3%        49.31
دولار/برميل
برنت            -0.58        -1.14%        50.21

العملات والذهب (الساعة 0608 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار       
1.0888-1.0889‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        104.31-104.36   ين
الاسترليني/الدولار    1.2165-1.2166   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1275.01-1275.14 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
 