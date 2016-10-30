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صباح الخير من رويترز

Sun Oct 30, 2016 6:08am GMT
 
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الأحد 30 أكتوبر تشرين الأول

أهم الأنباء الإقليمية
    * مسؤولون: مقتل أربعة في تفجير سيارة ملغومة بوسط بنغازي 
    * أقارب ومصادر:غارة جوية للتحالف العربي تقتل 33 شخصا في
اليمن 
    * الخارجية الأمريكية تأمر أفراد عائلات موظفي قنصليتها
باسطنبول بمغادرة البلاد 
    * وسائل إعلام: إصابة مشرع تركي معارض في هجوم مسلح 

أهم الأنباء العالمية
    * أوبرا متروبوليتان بنيويورك تلغي حفلا بعد رش مسحوق على
الفرقة الموسيقية
    * الدولة الإسلامية تعلن المسؤولية عن هجوم أمام السفارة
الأمريكية في نيروبي 
    * الهند تقول إنها دمرت أربعة مواقع عسكرية باكستانية على
الحدود 
    * الشرطة الصربية تجلي رئيس الوزراء بعد العثور على أسلحة قرب
منزله 
    * رئيس وزراء إسبانيا يقول إنه سيعلن تشكيلة حكومته الجديدة
الخميس 
    * الآلاف يحتجون في كوريا الجنوبية ويطالبون باستقالة رئيسة
البلاد 
    * الاتحاد الأوروبي وكندا يوقعان على اتفاقية للتجارة الحرة
بعد غموض استمر أسابيع
    * عودة طاقم دولي من محطة الفضاء إلى الأرض 

السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.87% إلى 5936.30 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.04% إلى 8343.31 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.63% إلى 4292.50 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.43% إلى 3318.39 نقطة عند الإغلاق السابق 

الكويت
    * مؤشر البورصة يهبط 0.11% إلى 5397.85 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -8.49      -0.05%        18161.19 نقطة
ستاندرد آند بورز    -6.63        -0.31%        2126.41 
ناسداك            -25.87     -0.5%      5190.10 
ستوكس 600        -0.91        -0.27%           340.80 
نيكي             +109.99    +0.63%        17446.41
    
النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي        +0.07        +0.14%        49.25
دولار/برميل
برنت            +0.08        +0.16%        50.06

العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        104.45-104.46   ين
الاسترليني/الدولار    1.2211-1.2213   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1266.40-1266.52 دولار

 (تحرير أحمد صبحي خليفة)
 