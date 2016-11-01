الثلاثاء أول نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * برلمان لبنان ينتخب قائد الجيش السابق العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية * رئيس لبنان الجديد يتعهد بحمايته من "الحرائق الإقليمية" * ضابط: القوات العراقية تدخل حي الكرامة في الموصل * ممثلو القوى الغربية يلتقون رئيس الوزراء الليبي لبحث الأزمة السياسية * الأمم المتحدة تقول إن قصف دبابات أصاب مكتبها في حلب * الجيش السوري: 84 قتيلا في قصف المعارضة لحلب خلال ثلاثة أيام * تجدد الاحتجاجات في المغرب على مقتل بائع سمك * استقالة أمين عام منظمة التعاون الإسلامي إياد مدني * مبعوث الأمم المتحدة لليمن: اليمنيون أسرى "القرارات الشخصية المتهورة" * وزارة الخارجية: أمريكا قلقة بشأن حرية الصحافة في تركيا بعد اعتقالات أهم الأنباء العالمية * مسؤولون إندونيسيون يدعون للهدوء قبيل احتجاجات مقررة * راخوي يؤدي اليمين رئيسا لوزراء إسبانيا * استطلاع: كلينتون تحافظ على تقدمها بخمس نقاط على ترامب * مقتل شيوخ قبائل أفغانية في هجوم انتحاري استهدف اجتماعا في إقليم ننكرهار * الصين تكشف النقاب عن المقاتلة الشبح جيه-20 لأول مرة * استراليا وإندونيسيا تدرسان إجراء دوريات في بحر الصين الجنوبي * مصادر: مسؤولو أوبك يقرون استراتيجية طويلة الأجل بعد تأخر * مستوى قياسي مرتفع جديد لإنتاج نفط أوبك بقيادة نيجيريا وليبيا * فرنسا والصين تؤسسان صندوقا للاستثمارات المشتركة في الخارج السعودية * أمر ملكي بتغييرات تشمل منصب وزير المالية * مصادر: أوجيه تليكوم تجري محادثات بشأن الديون * هبوط الفائدة بعد تحرك السلطات لدعم السيولة بالقطاع المصرفي * موبايلي واتصالات تمددان فترة دراسة اتفاق الأبراج 30 يوما * مؤشر البورصة يرتفع 0.57% إلى 6012.22 نقطة في الإغلاق السابق مصر * هيئة قناة السويس تتوقع نمو إيرادات 2016 إلى 5.7 مليار دولار * رئيس الوزراء المصري: النمو الاقتصادي 4.3% في 2015-2016 والعجز نحو 12.1% * مؤشر البورصة يرتفع 0.3% إلى 8386.03 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مصادر: شل وفيتول تعززان التخزين بالفجيرة لاستيعاب خام العراق * أرامكس تسعى لشراكات مع شركات لوجيستية وتكنولوجية لتوسيع أنشطتها * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.32% إلى 4300.18 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.35% إلى 3332.41 نقطة عند الإغلاق السابق الكويت * الأرباح الصافية لطيران الجزيرة الكويتية تهبط 27% في الربع/3 * المركز المالي الكويتي يعتزم إصدار سندات دين محلية بحد أقصى 25 مليون دينار * مؤشر البورصة يرتفع 0.2% إلى 5401 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -18.77 -0.10% 18142.42 نقطة ستاندرد آند بورز -0.26 -0.01% 2126.15 ناسداك -0.969 -0.02% 5189.135 ستوكس 600 -1.83 -0.54% 338.97 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) +33.33 +0.19% 17458.35 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي +0.07 +0.15% 46.93 دولار/برميل برنت +0.28 +0.58% 49.45 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.0959-1.0962‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 104.86-104.87 ين الاسترليني/الدولار 1.2228-1.2234 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1276.50-1278.00 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)