التراجع السريع للعملة المحلية يصيب الشركات المصرية بالشلل

من لين نويهض

القاهرة 31 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تكاد الشركات أن تتوقف عن العمل في مصر وسط مصاعب تواجهها لمجاراة التراجع السريع لقيمة الجنيه في السوق السوداء إذ توقف المصانع الإنتاج وتعاني المتاجر من تدني مستوى المخزوات بينما يتفشى شعور عام بالقلق.

توقف باسم حسين الذي تعمل شركته في استيراد ومعالجة وتعبئة القهوة والتوابل عن الشراء منذ أسبوعين مع تنامي زخم تراجع العملة المصرية. بضائعه مازالت معروضة للبيع بمتاجر البقالة لكن لا مخزونات جديدة في الطريق حاليا.

يقول حسين المدير في شركة انترفود المدارة عائليا "لا أحد يعرف ماذا يحدث. توقفنا عن الشراء والبيع منذ أسبوعين. نعمل في التجزئة فقط.. الأمر غير منطقي وهو لا يقتصر علينا بل يشمل كل التجار."

يتراجع الجنيه المصري في السوق السوداء منذ ثورة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة في اقتصاد يعتمد على استيراد شتى الاحتياجات من الأغذية إلى السيارات الفاخرة.

لكن الشركات تقول إن تراجعا حادا في الأسابيع القليلة الماضية يصيبها بالشلل حيث أصبحت عاجزة عن التخطيط من يوم لآخر.

اشترى تجار السوق السوداء الدولار بسعر 17.5-17.85 جنيه اليوم الاثنين وباعوه إلى المستوردين مقابل 18-18.2 في انخفاض قدره جنيهان خلال أسبوع و احد وخمسة جنيهات على مدار الشهر.

لقد أصبحت قيمة الجنيه في السوق السوداء نصف قيمته في البنوك حيث مازال السعر الرسمي ثابتا عند 8.8 لكن المعروض الدولاري يخضع لتقنين صارم هناك.