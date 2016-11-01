الجنيه المصري يرتفع في السوق الموازية مع بقاء السعر الرسمي دون تغيير

القاهرة أول نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري في السوق الموازية اليوم الثلاثاء بعد أسابيع من هبوط حاد هدد بتوقف أنشطة الأعمال في البلاد.

وازدهرت السوق الموازية للدولارات في مصر منذ انتفاضة 2011 التي أبعدت المستثمرين الأجانب والسياح وهما مصدران رئيسيان للعملة الأجنبية في البلاد.

واشترى متعاملون في السوق الموازية العملة الامريكية اليوم بسعر 16.5 جنيه مقابل الدولار انخفاضا من 17.5-17.85 جنيه أمس الإثنين وباعوها بسعر 16.75-17.80 جنيه إنخفاضا من 18-18.2 جنيه أمس. ومنذ أسبوع كانوا يبيعون الدولارات بسعر 16.1 جنيه للدولار.

وقال تجار للسلع الاولية لرويترز إنه رغم انخفاض أسعار الصرف لم يعد أي منهم بعد إلى شراء الدولارات منذ ارتفعت الأسعار فوق ما يعتبرون أنها القيمة الحقيقية للجنيه.

وقال متعامل "يعرض أناس بيع دولارات بسعر 17 جنيها مقابل الدولار ولم يتقدم أحد للشراء بينما عرض آخرون دولارات بسعر 16.75 جنيه."

وتراجع الجنيه مقابل الدولار بشكل يومي تقريبا في السوق الموازية منذ أوقفت السعودية إمداد مصر بمساعدات نفطية الشهر الماضي وهو ما اضطر القاهرة لانفاق 500 مليون دولار على شراء منتجات نفطية في السوق الفورية. وسجل الجنيه أمس الإثنين أدنى مستوياته على الإطلاق في السوق الموازية.

وأبقى البنك المركزي المصري سعر الصرف الرسمي للجنيه مستقرا اليوم الثلاثاء عند 8.8 جنيه مقابل الدولار في عطائه الأسبوعي لبيع الدولارات وهو ما جاء مناقضا لتكهنات في السوق بخفض وشيك في قيمة الجنيه.

وتنامت التكهنات لأشهر بأن المركزي سيخفض قيمة الجنيه مع اتساع الفجوة بين سعر صرفه في السوقين الرسمية والموازية إلى مستوى قياسي.