الأربعاء 2 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * روسيا: محادثات السلام السورية أرجئت لأجل غير مسمى * الكرملين: هجمات المسلحين في حلب تهدد استمرار تعليق الغارات الجوية * الأمم المتحدة: طرفا الحرب في سوريا ربما يرتكبان جرائم حرب في حلب * الرئيس الفلسطيني يعلن موعد عقد المؤتمر السابع لحركة فتح * محكمة إيرانية تصدر أحكاما على متهمين باقتحام بعثتين دبلوماسيتين سعوديتين * القوات العراقية تستهدف دفاعات الدولة الإسلامية عند الطرف الشرقي للموصل * الأمم المتحدة: الدولة الإسلامية تقتل 40 قرب الموصل وتحاول نقل 25 ألفا لاستخدامهم كدروع * مصادر: الجيش التركي يرسل دبابات ومركبات عسكرية إلى منطقة قرب الحدود العراقية * قائد القوات المسلحة التركية يزور روسيا لبحث التعاون العسكري * نائب المدعي العام الإيطالي يزور مصر لمتابعة التحقيق في مقتل الباحث ريجيني أهم الأنباء العالمية * كوريا الجنوبية تعين رئيسا جديدا للوزراء وسط فضيحة سياسية * حملة كلينتون تدعو مكتب التحقيقات الاتحادي للإفصاح عن علاقات ترامب بروسيا * ممثل ادعاء برازيلي يحقق في استثمار صندوقين حكوميين بفندق لترامب * كيري ورايس يجتمعان بمسؤول صيني كبير في نيويورك * الموافقة على دستور جديد في ساحل العاج والمعارضة تزعم التزوير * زعيم باكستاني معارض يتراجع عن تهديده بإغلاق العاصمة * مسؤول: إندونيسيا مازالت تجري محادثات لشراء"تسع أو عشر" طائرات سوخوي من روسيا * الصين تكشف النقاب عن المقاتلة الشبح جيه-20 لأول مرة * ولاية ألاباما تعلن حالة الطوارئ إثر انفجار وحريق في خط أنابيب * مسؤولون أمريكيون يقولون كوريا الشمالية تجهز لإطلاق صاروخ * مقتل عشرة عمال على الأقل في انفجار في ميناء لتفكيك السفن بباكستان السعودية * وزير المالية الجديد: ثقتي كبيرة في الرؤية الاقتصادية للسعودية رغم التحديات * بورصة السعودية تنوي إدراج صناديق عقارية متداولة قبل نهاية 2016 * سبكيم السعودية تبدأ التشغيل التجاري لأحد مصانعها اليوم * مؤشر البورصة ينزل 0.25% إلى 5997.03 نقطة في الإغلاق السابق مصر * المجلس الأعلى للاستثمار يوافق على 17 قرارا بهدف دعم الاستثمار * تراجع أرباح سيدي كرير للبتروكيماويات المصرية 18% في 9 أشهر * أرباح عامر جروب المصرية تقفز 78% في الربع/3 * مؤشر البورصة يرتفع 0.74 إلى 8447.76 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * وزارة المالية الإماراتية: لا نية لفرض ضرائب على دخل الأفراد * حكومة دبي تختار إتش.إس.بي.سي لترتيب تمويل بقيمة 3 مليارات دولار * صافي ربح دو الإماراتية ينخفض 6.7% في الربع/3 ولكن يفوق التوقعات * ارتفاع صافي ربح دبي للاستثمار 35.9% في الربع/3 * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.17% إلى 4307.39 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينزل 0.3% إلى 3322.45 نقطة عند الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.2% إلى 5411.6 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -105.32 -0.58% 18037.10 نقطة ستاندرد آند بورز -14.43 -0.68% 2111.72 ناسداك -35.56 -0.69% 5153.58 ستوكس 600 -3.64 -1.07% 335.33 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) -284.55 -1.63% 17458.35 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) الخام الأمريكي -0.42 -0.9% 46.25 دولار/برميل برنت -0.35 +0.73% 47.79 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.1065-1.1069‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 103.77-103.80 ين الاسترليني/الدولار 1.2239-1.2240 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1290.41-1291.18 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)