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صباح الخير من رويترز

Thu Nov 3, 2016 4:34am GMT
 
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الخميس 3 نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية
    * البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية يقول في تسجيل صوتي
إنه واثق من النصر ويدعو لمهاجمة تركيا والسعودية
    * روسيا تطلب من مقاتلي المعارضة مغادرة حلب بحلول مساء الجمعة
    * صحيفة: تنفيذ عقوبة الجلد في أمير سعودي
    * تلفزيون: أوامر باعتقال 137 أستاذا جامعيا آخرين فيما يتعلق
بالانقلاب

أهم الأنباء العالمية
    * فرنسا تبدأ نقل الأطفال المهاجرين من كاليه إلى مراكز
استقبال
    * مستوى قياسي مرتفع جديد لإنتاج النفط الروسي في أكتوبر
    * حصري-شركات نفطية كبرى تنشئ صندوقا للطاقة المتجددة
    * رئيس لوفتهانزا: لا خطة للاستثمار في إيطاليا

السعودية
    * مؤسسة الحبوب تؤهل 24 موردا عالميا للشعير
    * مؤشر البورصة يهبط 0.12% إلى 5989.62 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * مجلس الاستثمار يأخذ قرارات لتشجيع الاستثمار وإنعاش
الاقتصاد
    * هيئة قناة السويس تتوقع تلقي ردود خطة الدفع المسبق الأسبوع
القادم
    * مؤشر البورصة يرتفع  0.91 إلى 8542.66 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * مصرفيون: راك للضيافة تبحث مع البنوك تمويل ديون
    * مصرفيون: مصرف عجمان يجمع 230 مليون دولار من قرض إسلامي
    * مؤشر أبوظبي يهبط 1% إلى 4264.50 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.93% إلى 3291.52 نقطة عند الإغلاق السابق 

الكويت
    * أرباح الخليج للتأمين تهبط 8% في الربع/3
    * المركزي يوافق لوربة على إصدار صكوك بحد أقصى 250 مليون
دولار
    * مؤشر البورصة يهبط 0.07% إلى 5407.67 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        -77.46     -0.43%        17959.64 نقطة
ستاندرد آند بورز    -13.78        -0.65%        2093.29 
ناسداك            -48.01     -0.93%      5105.57 
ستوكس 600        -3.78        -1.13%           331.55 
نيكي (السوق مغلقة لعطلة اليوم الخميس)
                    
    
النفط (الساعة 4.30 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي        +0.39      +0.84%        45.73 دولار/برميل
برنت            +0.57        +1.13%        47.39

العملات والذهب (الساعة 4.30 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار       
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دولار
الدولار/الين        102.73-102.74   ين
الاسترليني/الدولار    1.2332-1.2335   دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1305.11-1305.88 دولار

 (إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)
 