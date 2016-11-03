بيان: نطاق سعري مؤقت للجنيه المصري حتى عطاء بيع الدولار اليوم

القاهرة 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أبلغ البنك المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد أنه سيسمح لها بالتداول في نطاق يزيد أو ينقص عشرة بالمئة عن سعر صرف جديد يبلغ 13 جنيها للدولار وذلك حتى عطاء لبيع العملة الصعبة من المقرر طرحه في الواحدة ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش).