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بيان: نطاق سعري مؤقت للجنيه المصري حتى عطاء بيع الدولار اليوم

Thu Nov 3, 2016 7:39am GMT
 
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القاهرة 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أبلغ البنك المركزي المصري البنوك العاملة في البلاد أنه سيسمح لها بالتداول في نطاق يزيد أو ينقص عشرة بالمئة عن سعر صرف جديد يبلغ 13 جنيها للدولار وذلك حتى عطاء لبيع العملة الصعبة من المقرر طرحه في الواحدة ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش).

وبحسب مذكرة البنك المركزي التي أرسلت إلى البنوك في وقت سابق اليوم واطلعت عليها رويترز فإن هذا النطاق سيلغى فور إعلان نتائج العطاء. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
 