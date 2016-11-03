مصحح-السندات الدولارية لمصر تقفز بعد تحرير سعر صرف الجنيه

(لتصحيح معدل تخفيض العملة إلى 32.3 بالمئة من 47.7 بالمئة)

لندن 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قفزت السندات الدولارية لمصر عبر شتى آجال الاستحقاق اليوم الخميس مع ارتفاع بعض الإصدارات نحو سنتين بعدما تقرر تحرير سعر صرف الجنيه.

وخفضت هذه الخطوة قيمة الجنيه 32.3 بالمئة ليصل إلى سعر استرشادي يبلغ 13 جنيها مقابل الدولار في حين تقرر رفع أسعار الفائدة الأساسية ثلاث نقاط مئوية.

وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المصرية الحكومية لأجل عشر سنوات التي جرى إصدارها العام الماضي ارتفعت 2.2 سنت للدولار بينما ارتفعت السندات الصادرة لأجلي 2020 و2040 بواقع 0.7 سنت وسنتين على الترتيب.