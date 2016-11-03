رئيس التجاري الدولي: جميع البنوك بوسعها تداول النقد الأجنبي بعد تحرير "تاريخي" لسعر الصرف

القاهرة 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي أكبر البنوك المصرية المدرجة بالبورصة إن الخطوة "التاريخية" التي أقدمت عليها مصر بتحرير سعر الصرف ستسمح لجميع البنوك المرخصة في البلاد البالغ عددها 39 بنكا بتداول النقد الأجنبي فضلا عن تدفق الاستثمار الأجنبي على البلاد.

وأضاف عز العرب الذي حضر اجتماعا عالي المستوى مع البنك المركزي المصري بعد فترة وجيزة من الإعلان عن تحرير سعر الصرف لرويترز أن البنوك سيكون بوسعها تقديم عروض الشراء على ما يصل إلى 15% من إجمالي النقد الأجنبي المعروض في عطاء استثنائي طرحه البنك المركزي المصري اليوم الخميس.