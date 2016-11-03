المركزي المصري: بدء تداولات النقد الأجنبي بين البنوك الأحد
القاهرة 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أبلغ البنك المركزي المصري البنوك أن التداول بنظام ما بين البنوك (انتربنك) سيبدأ يوم الأحد وسيكون بمقدور البنوك تقديم عروض الشراء في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الخميس دون قيود على السعر.
وقال البنك المركزي في مذكرة إلى البنوك اطلعت عليها رويترز إن نتائج عطاءات بيع الدولار التي يطرحها البنك المركزي لن تكون ملزمة للبنوك في التسعير لعملائها.
وأضاف أن الخزانة ستحتفظ بحق إلغاء أي عرض شراء تراه غير ملائم. ولم يذكر معايير لذلك.
وأوضحت المذكرة أن تداولات ما بين البنوك ستجري بين العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش) والواحدة ظهرا (1100 بتوقيت جرينتش). (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)
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