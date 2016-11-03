رئيس البنك الأهلي المصري: لا نية لطرح عطاء ب 4 مليارات دولار

القاهرة 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال رئيس البنك الأهلي المصري هشام عكاشة اليوم الخميس إن البنك المركزي طرح بالفعل 100 مليون دولار في مزاد استثنائي اليوم ولن يكون هناك عطاء آخر بقيمة أربعة مليارات دولار مثلما تردد في السوق.

وفي لقاء عبر الهاتف مع مجموعة من الصحفيين قال عكاشة "طرح العطاء الاستثنائي تم بالفعل اليوم ب 100 مليون دولار للبنوك ولا نية لطرح عطاء آخر بأربعة مليارات دولار."

وأبلغ الصحفيين أن العملاء باعوا للبنك سبعة ملايين دولار في أول ثلاث ساعات من إعلان تحرير سعر صرف الجنيه.

وخفض البنك المركزي صباح اليوم سعر صرف الجنيه بنسبة 32.3 بالمئة ليصل إلى سعر استرشادي مبدئي عند 13 جنيها للدولار.

وقال عكاشة إنه سيتم "استمرار العمل بقيود استخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر حتى تحسن مستوى السيولة بالعملات الأجنبية."

وأضاف "شبكة فروع البنك الأهلي مستمرة في العمل اليوم حتى التاسعة مساء وستعمل غدا الجمعة من 1 ظهرا الى 9 مساء والسبت من 9 صباحا الى 9 مساء لإتمام العمليات الخاصة ببيع وشراء العملات الاجنبية وتنفيذ التحويلات المتعلقة بالعملة."

وأوضح أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل ستعمل فروع البنك الاهلي من 9 صباحا الى 9 مساء حتى إشعار آخر.