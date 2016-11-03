مقدمة 2-رئيس البنك الأهلي المصري: لا نية لطرح عطاء بأربعة مليارات دولار

(لتحديث حصيلة المبيعات الدولارية)

القاهرة 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال رئيس البنك الأهلي المصري هشام عكاشة اليوم الخميس إن البنك المركزي طرح بالفعل 100 مليون دولار في مزاد استثنائي اليوم ولن يكون هناك عطاء آخر بقيمة أربعة مليارات دولار مثلما تردد في السوق.

وفي لقاء عبر الهاتف مع مجموعة من الصحفيين قال عكاشة "طرح العطاء الاستثنائي تم بالفعل اليوم ب 100 مليون دولار للبنوك ولا نية لطرح عطاء آخر بأربعة مليارات دولار."

وأبلغ عكاشة رويترز أن العملاء باعوا للبنك 20 مليون دولار خلال اليوم.

وتقول مصادر في البنوك إن حصيلة العملة الصعبة كانت شبه منعدمة خلال الفترة الماضية مع الارتفاع الحاد في سعر الدولار في السوق السوداء.

وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه اليوم الخميس بعد اضطرابات وضغوط متنامية لإصلاح الاقتصاد بعد ربط العملة عند نحو 8.8 جنيه للدولار منذ مارس آذار الماضي.

وقال عكاشة إنه سيتم "استمرار العمل بقيود استخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر حتى تحسن مستوى السيولة بالعملات الأجنبية."

وأضاف "شبكة فروع البنك الأهلي مستمرة في العمل اليوم حتى التاسعة مساء وستعمل غدا الجمعة من 1 ظهرا إلى 9 مساء والسبت من 9 صباحا إلى 9 مساء لإتمام العمليات الخاصة ببيع وشراء العملات الاجنبية وتنفيذ التحويلات المتعلقة بالعملة."

وأوضح أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل ستعمل فروع البنك الاهلي من 9 صباحا الى 9 مساء حتى إشعار آخر.

وذكرت مصادر أن البنوك الأخرى ستفتح أبوابها أيضا في عطلة نهاية الأسبوع وستعمل ساعات إضافية لاستقبال العملاء الراغبين في شراء العملة الصعبة.