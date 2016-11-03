تعويم الجنيه في مصر يربك المتعاملين في الدولار

من أمينة إسماعيل

القاهرة 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أثار قرار مصر المفاجئ تعويم عملتها الجنيه اليوم الخميس غموضا وارتباكا بين المصريين الذين يبيعون أو يشترون الدولارات والذين اعتادوا طويلا على سعر صرف رسمي مستقر.

وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه في وقت سابق اليوم وخفض قيمته بنحو الثلث أمام الدولار في تحرك مبدئي لاقى ترحيبا من مصرفيين ومن صندوق النقد الدولي كخطوة كبيرة صوب تحقيق التوازن بالسوق وجذب استثمارات.

وقال محمد فرحات وهو طالب يبلغ من العمر 22 عاما وهو يقف في طابور في بنك مصر ثاني أكبر بنك مملوك للدولة في البلاد "تغيرت قيمة الدولار أربع مرات منذ جئت إلى البنك."

وتساءل فرحات وهو ينتظر دوره لتسلم دولارات محولة من أقرباء له في الخارج "إذا تغيرت القيمة أربع مرات في عشر دقائق فقط.. فماذا سيحدث لاحقا؟."

وجاء فرحات من محافظة المنوفية الشمالية إلى القاهرة لصرف تحويل قدره ستة آلاف دولار حتى لا ينتظر أسبوعا على الأقل لصرفه من الفرع المحلي للبنك.

وقال فرحات "قالوا لي قدم طلبا إذا أردت صرف أموالي بالدولار."

وكان سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري ثابتا عند 8.8 جنيه مقابل الدولار منذ مارس أذار لكن نقص الدولارات تسبب في ضغوط نزولية شديدة على الجنيه. وهبط الجنيه لأكثر من 18 جنيها مقابل الدولار في السوق السوداء المنتعشة هذا الأسبوع وهو ما تسبب في شبه توقف لأنشطة الأعمال.