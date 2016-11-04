مصر تأخذ قرارات "مؤلمة" في محاولة لإصلاح اقتصادها المتداعي

من إيهاب فاروق

القاهرة 4 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أخذت مصر قرارات يقر المحللون بأنها "مؤلمة" على مدار الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بعد أن أحجمت الحكومات المتعاقبة عن المضي بعيدا في خفض دعم الوقود وتعويم العملة المحلية خشية إثارة احتجاجات شعبية في بلد اعتاد على الدعم الحكومي.

فقد رفعت الحكومة أسعار الوقود من اليوم الجمعة بين 30 و47 بالمئة وحرر البنك المركزي أمس الخميس سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس لاستعادة التوازن بأسواق العملة.

وقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل في مؤتمر صحفي اليوم "هذه الفترة لا تحتمل تأجيل القرارات. رفاهية التأجيل غير متاحة يمكن كانت متاحة في عقود سابقة لكن اليوم لا نستطيع أخذ قرارات مسكنة.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

وقالت ريهام الدسوقي من أرقام كابيتال "القرارات مؤلمة ولكن كان لابد منها لتفادي مستقبل مظلم للاقتصاد.

"الطبقة الوسطى في مصر هي أكثر من سيتضرر من القرارات والطبقة الفقيرة بشكل عام ولكن كان لابد منها لإصلاح الاقتصاد."

وعانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر في العامين الأخيرين من ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل حاد وأزمات متكررة في توافر الأرز والزيت والسكر.