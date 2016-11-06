الأحد 6 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * القوات العراقية تقول إنها تقترب من مطار الموصل * أيرلندا تتحرى صحة تقارير عن قيام أيرلندي بتنفيذ هجوم انتحاري قرب الموصل * سي.إن.إن ترك:إطلاق نار عند مطار أتاتورك باسطنبول واعتقال رجلين * اعتقال رئيس تحرير صحيفة معارضة وتسعة صحفيين كبار في تركيا * حركة الشباب تتبنى تفجير سيارة ملغومة قرب البرلمان الصومالي * عائدات السياحة في اليمن تهوى 60 بالمئة في 2015 * إطلاق سراح إيطاليين اثنين وكندي خطفوا في ليبيا أهم الأنباء العالمية * مقتل ثلاثة وإصابة ثلاثة في حادث طعن في ولاية نيوجيرزي الأمريكية * خطف استرالية في العاصمة الأفغانية كابول * إيطاليا: إنقاذ أكثر من 2200 مهاجر في البحر المتوسط وغرق 10 * الناخبون في بلغاريا يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد * محكمة بكوريا الجنوبية تصدر أوامر باعتقال مساعدين رئاسيين سابقين * الشرطة تفض احتجاجات ضد رئيس غينيا بيساو * الشرطة البريطانية تعتقل نحو 50 في احتجاج لجماعة أنونيموس بلندن * محتجون مناوئون للحكومة الإيطالية يشتبكون مع الشرطة في فلورنسا السعودية * * مؤشر البورصة يصعد 1.18% إلى 6060.46 نقطة في الإغلاق السابق مصر * * مؤشر البورصة يصعد 3.35% إلى 8810.51 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.4% إلى 4281.62 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.21% إلى 3298.43 نقطة عند الإغلاق السابق الكويت * * مؤشر البورصة يرتفع 0.03% إلى 5409.36 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -42.39 -0.24% 17888.28 نقطة ستاندرد آند بورز -3.48 -0.17% 2085.18 ناسداك -12.04 -0.24% 5046.37 ستوكس 600 -2.76 -0.83% 328.80 نيكي (مستويات الإغلاق السابق) -229.32 -1.34% 16905.36 النفط (مستويات الإغلاق السابق) الخام الأمريكي +0.39 +0.84% 45.73 دولار/برميل برنت +0.57 +1.13% 47.39 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) اليورو/الدولار 1.1118-1.1119‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 102.73-102.74 ين الاسترليني/الدولار 1.2332-1.2335 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1305.11-1305.88 دولار (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)