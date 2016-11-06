مصحح-بيانات رويترز: 253 مليون جنيه تداولات سوق الصرف الأجنبي بين البنوك في مصر

(لتصحيح القيمة والعملة)

القاهرة 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - أظهرت بيانات لرويترز أن قيمة تداولات الدولار في سوق ما بين البنوك في مصر بلغت 253 مليون جنيه (15.8 مليون دولار) اليوم الأحد.

وبلغ أعلى سعر للدولار في أول يوم للتداول الحر بين البنوك في مصر منذ تحرير سعر الصرف يوم الخميس الماضي 16.55 جنيه.

وأعلن البنك المركزي تعويم الجنيه يوم الخميس وخفض قيمته بمقدار الثلث تقريبا في البداية مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 8.8 جنيه للدولار حينئذ ثم تراجعت العملة المحلية أكثر.

ولم تعلن مصر بعد أي أرقام رسمية عن حصيلة بيع أو شراء الدولار في البنوك منذ تحرير سعر الصرف الخميس الماضي لكن صحفا محلية قالت أمس السبت إن الحصيلة المبدئية بلغت 80 مليون دولار.