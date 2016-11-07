الاثنين 7 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * القوات الليبية تقول إنها حررت 14 مدنيا من الدولة الإسلامية في سرت * وزير البترول المصري يقوم بزيارة نادرة إلى إيران * مسؤولون: 21 قتيلا في تفجيرين انتحاريين بالعراق * الدولة الإسلامية تصد الهجوم في الموصل وتواجه جبهة جديدة في الرقة * قوات سوريا الديمقراطية تعلن بدء عملية تحرير الرقة * فرنسا: يجب بدء المعركة ضد الدولة الإسلامية في الرقة بالتزامن مع عملية الموصل * إردوغان: القوات المدعومة من تركيا اقتربت من بلدة الباب السورية * بيان: رئيسا أركان القوات التركية والأمريكية يبحثان العمليات في سوريا والعراق * وكالة: اعتقال 15 في مداهمات ضد المسلحين الأكراد بجنوب شرق تركيا * مسلحون أكراد يعلنون مسؤوليتهم عن تفجير سيارة ملغومة بجنوب شرق تركيا * إطلاق سراح أمريكي في اليمن بعد احتجازه أكثر من 18 شهرا * العاهل المغربي :قرار عودة المغرب إلى لاتحاد الافريقي ليس قرارا تكتيكيا أهم الأنباء العالمية * سجناء يسيطرون على أجزاء من سجن بيدفورد في بريطانيا * صحيفة:فرنسا تعتزم اتخاذ تدابير أمنية لطمأنة السائحين الآسيويين * مسؤولون :مقتل عشرة في فيضانات في أعقاب إعصار بهايتي * هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية: زلزال بقوة خمس درجات يقع قرب كوشينج بأوكلاهوما * شينخوا: الصين تقر قانونا مثيرا للجدل بشأن الأمن الالكتروني * نتائج جزئية:تقدم مرشح يدعمه الاشتراكيون في انتخابات الرئاسة البلغارية * كلينتون تتقدم على ترامب بفارق خمس نقاط في استطلاع رأي جديد * ماي: على البرلمان أن يقبل بشرعية الخروج من الاتحاد الأوروبي * اعتقال أربعة إسلاميين متشددين في بنجلادش * الناخبون في بلغاريا يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد * وزير: مقتل جندي فرنسي في مالي نجم عن هجوم نفذه متشددون * كوسوفو تقول إنها اعتقلت سبعة أشخاص يشتبه أنهم يخططون لهجمات في البلقان * * السعودية * * مؤشر البورصة يصعد 0.8% إلى 6106.3 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مصرفيون: الدولار يتجاوز 16 جنيها في البنوك المصرية * مسؤول: مصر تؤجل البت في مناقصة استئجار سفينة تغييز لمدة شهر * أرباح بالم هيلز المصرية تقفز 59% في الربع/3 * وزير: ارتفاع تكلفة دعم الوقود في مصر 83% إلى 64 مليار جنيه بعد تعويم العملة * مؤشر البورصة يصعد 6.12% إلى 8349.90 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * بيان: صافي ربح إعمار مولز يرتفع 16% في الربع/3 * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.24% إلى 4291.97 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينزل 0.62% إلى 3277.96 نقطة عند الإغلاق السابق الكويت * أدبتيو تعين الاستثمارات الوطنية الكويتية مديرا لعملية الاستحواذ الإلزامي على أسهم أمريكانا * تراجع طفيف لأرباح الأهلي المتحد الكويتي في الربع/3 * مؤشر البورصة يرتفع 0.55% إلى 5439.2 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية داو جونز -42.39 -0.24% 17888.28 نقطة ستاندرد آند بورز -3.48 -0.17% 2085.18 ناسداك -12.04 -0.24% 5046.37 ستوكس 600 -2.76 -0.83% 328.80 نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الاثنين) +249.76 +1.48% 17155.12 النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الاثنين) الخام الأمريكي +0.50 +1.13% 44.57 دولار/برميل برنت +0.45 +0.99% 46.03 العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.1082-1.1083‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬ دولار الدولار/الين 104.22-104.27 ين الاسترليني/الدولار 1.2461-1.2462 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1292.60-1293.16 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)