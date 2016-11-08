الثلاثاء 8 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * قوات البشمركة تهاجم قرية للمتشددين والجيش العراقي يواصل معركة الموصل * قورتولموش: أولوية تركيا طرد المقاتلين الأكراد من منبج السورية * الكرملين: روسيا ملتزمة بالهدنة في حلب ما لم تشن المعارضة هجوما * إسرائيل ترفض دعوة لحضور مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط بباريس أهم الأنباء العالمية * استطلاع: كلينتون تتقدم على ترامب بأربع نقاط مئوية * تقارير إعلامية: وفاة أول امرأة تتولى منصب وزير العدل بالولايات المتحدة * مسؤولون باكستانيون: مقتل 3 في قصف هندي لإقليم كشمير * بان جي مون يفتتح محادثات قبرص ويقول إن اتفاق التوحيد قريب المنال * الكرملين: إجراء انتخابات رئاسية مبكرة غير مطروح * مسؤولان: مقتل 29 في قتال بمدينة جالكايو الصومالية السعودية * الحكومة تسوي مدفوعات القطاع الخاص المتأخرة بنهاية ديسمبر * رفع رسوم خدمات بلدية في مسعى لزيادة الإيرادات * مؤشر البورصة يصعد 1.5% إلى 6197.7 نقطة في الإغلاق السابق مصر * رئيس أورنج مصر: سنحصل على ترددات الجيل الرابع بعد 3 أشهر * وزير: أرامكو السعودية أبلغت مصر بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية "لحين إشعار آخر" * مؤشر البورصة يصعد 5.38% إلى 9852.7 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مصادر: بنك استثمار برازيلي ينوي التخارج من مشروع مع أبوظبي * مصادر: أبوظبي الوطني يحصل على قرض بملياري دولار أوائل ديسمبر * أرباح داماك العقارية تنخفض 11.7% في الربع/3 * مؤشر أبوظبي ينزل 0.09% إلى 4288.2 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.09% إلى 3280.92 نقطة عند الإغلاق السابق الكويت * بنك الكويت الوطني: إيكويت تصدر سندات بقيمة 2.25 مليار دولار * مؤشر البورصة يرتفع 0.07% إلى 5443.2 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية داو جونز +371.32 +2.08% 18259.60 نقطة ستاندرد آند بورز +46.34 +2.22% 2131.52 ناسداك +119.803 +2.37% 5166.173 ستوكس 600 +5.04 +1.53% 333.84 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) -21.42 -0.12% 17155.79 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) الخام الأمريكي -0.03 -0.07% 44.86 دولار/برميل برنت +0.08 0.17% 46.23 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.1037 / 1.1041 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 104.45 / 104.48 ين الاسترليني/الدولار 1.2389 / 1.2394 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1282.80 / 1283.00 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)