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صباح الخير من رويترز

Tue Nov 8, 2016 4:07am GMT
 
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الثلاثاء 8 نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية
    * قوات البشمركة تهاجم قرية للمتشددين والجيش العراقي يواصل
معركة الموصل
    * قورتولموش: أولوية تركيا طرد المقاتلين الأكراد من منبج
السورية
    * الكرملين: روسيا ملتزمة بالهدنة في حلب ما لم تشن المعارضة
هجوما
    * إسرائيل ترفض دعوة لحضور مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط
بباريس

أهم الأنباء العالمية
    * استطلاع: كلينتون تتقدم على ترامب بأربع نقاط مئوية
    * تقارير إعلامية: وفاة أول امرأة تتولى منصب وزير العدل
بالولايات المتحدة
    * مسؤولون باكستانيون: مقتل 3 في قصف هندي لإقليم كشمير
    * بان جي مون يفتتح محادثات قبرص ويقول إن اتفاق التوحيد قريب
المنال
    * الكرملين: إجراء انتخابات رئاسية مبكرة غير مطروح
    * مسؤولان: مقتل 29 في قتال بمدينة جالكايو الصومالية

السعودية
    * الحكومة تسوي مدفوعات القطاع الخاص المتأخرة بنهاية ديسمبر
    * رفع رسوم خدمات بلدية في مسعى لزيادة الإيرادات
    * مؤشر البورصة يصعد 1.5% إلى  6197.7 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    * رئيس أورنج مصر: سنحصل على ترددات الجيل الرابع بعد 3 أشهر
    * وزير: أرامكو السعودية أبلغت مصر بالتوقف عن إمدادها بالمواد
البترولية "لحين إشعار آخر"
    * مؤشر البورصة يصعد 5.38% إلى 9852.7 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * مصادر: بنك استثمار برازيلي ينوي التخارج من مشروع مع أبوظبي
    * مصادر: أبوظبي الوطني يحصل على قرض بملياري دولار أوائل
ديسمبر
    * أرباح داماك العقارية تنخفض 11.7% في الربع/3
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.09% إلى 4288.2 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 0.09% إلى 3280.92 نقطة عند الإغلاق السابق 

الكويت
    * بنك الكويت الوطني: إيكويت تصدر سندات بقيمة 2.25 مليار
دولار
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.07% إلى 5443.2 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية 
داو جونز        +371.32    +2.08%        18259.60 نقطة
ستاندرد آند بورز    +46.34        +2.22%        2131.52
ناسداك            +119.803    +2.37%      5166.173
ستوكس 600        +5.04        +1.53%        333.84 
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
                    -21.42     -0.12%        17155.79
       
النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
الخام الأمريكي        -0.03      -0.07%        44.86 دولار/برميل
برنت            +0.08        0.17%        46.23

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء)
اليورو/الدولار           1.1037 / 1.1041 
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        104.45 / 104.48      ين
الاسترليني/الدولار    1.2389 / 1.2394     دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1282.80 / 1283.00   دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)
 