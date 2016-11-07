مصر تشعر بأوجاع تحرير سعر الجنيه قبل أن تجني الفوائد

من أندرو تورشيا وأحمد أبو العينين

القاهرة 7 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - يقول رجال أعمال واقتصاديون إن مصر قد تشعر بأوجاع الخفض الكبير في قيمة العملة المحلية قبل فترة طويلة من جني الفوائد المتوقعة مما يخلق فترة تمتد لعدة أشهر على الأقل من فقر الأنباء الإيجابية في مقابل ارتفاع التضخم وانخفاض مستويات المعيشة.

وبخفض قيمة الجنيه إلى مستويات تعتبرها السوق القيمة العادلة للعملة فإن ذلك يبشر بجذب أموال جديدة إلى البلاد وحل أزمة نقص العملة الصعبة التي عرقلت الاقتصاد لأعوام.

ويقول مسؤولون تنفيذيون بشركات إنهم سيتمكنون أخيرا من اتخاذ قرارات استثمارية بناء على سوق شفافة للعملة تديرها البنوك ويمكن التنبؤ بما يحدث فيها وليس بناء على سوق سوداء غامضة تتأرجح بشدة وسط عمليات تربح ومضاربات.

وقال هاني برزي رئيس مجلس إدارة إيديتا للصناعات الغذائية لرويترز "في السابق اعتدت على القول إننا نتحرك في الظلام. لم نكن نستطيع الرؤية لأن الموقف كان غير واضح. الآن أضيئت الأنوار على الأقل."

ورغم سجل الاحتجاجات في مصر 2011 فلا توجد أي مؤشرات حتى الآن على أن خفض قيمة الجنيه سيطلق احتجاجا كبيرا ويقول كثير من المصريين إنهم يتفهموا أن الخطوة كانت حتمية.

ولم تؤيد مجموعات سياسية عديدة دعوات سابقة لتنظيم احتجاجات يوم الجمعة القادم.

وقال عنتر أحمد الذي يتنقل بين الوظائف ولا يجد عملا كافيا "الناس طفح كيلها... عندي خمسة أبناء. لا أستطيع شراء دوائهم وغذائهم... كيف أدبر ذلك؟" لكنه يقول إنه لن يشارك في الاحتجاجات.