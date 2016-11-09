الأربعاء 9 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * محكمة مصرية تقضي باستمرار تنفيذ حكم بطلان اتفاقية الحدود البحرية مع السعودية * الأمم المتحدة: تنظيم الدولة الإسلامية خطف أكثر من 200 قرب الموصل * الجيش السوري يقول إنه استعاد منطقة في حلب والمعارضة تقول المعركة مستمرة * تركيا تطلب ضمان عدم مشاركة "الجماعات الخطأ" في عملية الرقة بسوريا * الاتحاد الأوروبي يدعو تركيا إلى إنقاذ الديمقراطية ويزيد من انتقاداته أهم الأنباء العالمية * وكالة الإعلام الروسية: روسيا تمنع الدبلوماسيين الأمريكيين من مراقبة انتخاباتها * البرلمان المجري يرفض بأغلبية ضئيلة حظر إعادة توطين المهاجرين * ألمانيا تعتقل 5 يشتبه بتجنيدهم أشخاصا للانضمام للدولة الإسلامية السعودية * حصري-مصادر: سعودي أوجيه تطلب تجميد سداد ديون بقيمة 3.5 مليار دولار * مصادر: تعيين كريدي سويس لبيع حصة رويال بنك اوف سكوتلند في السعودي الهولندي * مؤشر البورصة يصعد 2.1% إلى 6327.8 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مجلس صندوق النقد يتجه للموافقة على القرض في 11 نوفمبر * مسؤول: تسلم الشريحة الأولى لقرض الصندوق الثلاثاء * جمع الستة مليارات دولار الضرورية لقرض الصندوق * تراجع الاحتياطيات إلى 19.041 مليار دولار نهاية أكتوبر * مؤشر البورصة يصعد 2.5% إلى 10096.6 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * صافي ربح إعمار العقارية يرتفع 36% في الربع/3 * أدنوك وأوكسيدنتال تعتزمان رفع طاقة منشأة الحصن للغاز 50% * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.39% إلى 4347.9 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.79% إلى 3306.72 نقطة عند الإغلاق السابق الكويت * الكويت الوطني: لا تأثير سلبيا لتحرير سعر صرف الجنيه المصري على مركزنا المالي * أرباح المباني الكويتية تتراجع 1.4% في الربع/3 * مؤشر البورصة يرتفع 0.48% إلى 5469.55 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية داو جونز +72.83 +0.40% 18332.43 نقطة ستاندرد آند بورز +8.01 +0.38% 2139.53 ناسداك +27.316 +0.53% 5193.489 ستوكس 600 +1.07 +0.32% 334.91 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) -828.18 -4.82% 16343.20 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) الخام الأمريكي -1.46 -3.25% +43.52 دولار/برميل برنت -1.22 -2.65% +44.82 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.1231 / 1.1235‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 101.78 / 101.88 ين الاسترليني/الدولار 1.2490 / 1.2493 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1320.80 / 1321.40 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)