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صباح الخير من رويترز

Thu Nov 10, 2016 4:29am GMT
 
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الخميس 10 نوفمبر تشرين الثاني

    أهم الأنباء الإقليمية
    * فوز ترامب يعزز ثقة الإسرائيليين ويؤثر سلبيا على تطلعات
الفلسطينيين.
    * دبلوماسي: إيران تنوي نقل ماء ثقيل إلى خارج البلاد خلال
أيام.
    * فوز ترامب يثير قلق المعارضة السورية وتفاؤل حذر في دمشق.
    * يلدريم: تركيا تأمل بتعاون أفضل مع ترامب في مكافحة الارهاب.
    * متحدث: تركيا تريد أن تدرك أمريكا في عهد ترامب أهميتها
الإستراتيجية.
    * قوات الحكومة اليمنية تقتل 30 يشتبه بانتمائهم للقاعدة.
    * الرئيس المصري يستبق زعماء العالم لتهنئة ترامب بالفوز.
    * حماس تحث ترامب إعادة النظر في السياسة الأمريكية المنحازة
لإسرائيل.

     أهم الأنباء العالمية
    * بان جي مون يأمل أن يعزز ترامب التعاون الدولي.
    * حلف الأطلسي يتأهب لترامب ويتعهد بالدفاع عن كل الحلفاء.
    * كوبا تعلن إجراء مناورات عسكرية بعد فوز ترامب.
    * وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون فوز ترامب يوم الأحد.
    * بوتين: روسيا مُستعدة لاستعادة كامل العلاقات مع أمريكا.
    * ميركل تعرض العمل مع ترامب على أساس القيم الديمقراطية.
    * الهولندي اليميني فيلدرز يتوقع أن يعطي فوز ترامب دعما
للشعبويين في أوروبا.
    * رئيس وزراء الدنمرك يقول إن العالم يحتاج ألا تنغلق أمريكا
على نفسها.
    * روسيا تقول طاردت غواصة لحلف الأطلسي في البحر المتوسط.

       السعودية
    * أكوا باور السعودية تؤسس شركة جديدة للطاقة المتجددة.
    * مؤشر البورصة يصعد 0.8 في المئة إلى 6380 نقطة في الإغلاق
السابق.

      مصر
    * الجيش المصري يتولى إدارة منظومة بطاقات التموين الذكية.
    * دانة غاز الإماراتية ستراجع استثماراتها في مصر حال عدم سداد
مستحقاتها.
    * مؤشر البورصة يصعد 1.3 في المئة إلى 10226 نقطة في الإغلاق
السابق.

    الإمارات
    *  صافي ربح طيران الإمارات يهبط 75% في النصف/1.
    * مؤشر أبوظبي يهبط 0.6 في المئة إلى 4323 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي ينخفض 0.8 في المئة إلى 3279 نقطة في الإغلاق
السابق. 

    الكويت
    * فيتش تؤكد تصنيف الكويت عند AA مع نظرة مستقرة.
    * الكويت وعمان توقعان اتفاقا لإنشاء مصفاة نفطية جديدة بطاقة
230 ألف ب/ي.
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.3 في المئة إلى 5456 نقطة في الإغلاق.
السابق.

    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية 
داو جونز        +256.95    +1.40%        18589.69 نقطة
ستاندرد آند بورز    +23.70        +1.11%        2163.26 
ناسداك            +57.58     +1.11%      5251.07 
ستوكس 600        +4.90        +1.46%        339.81 
نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس)
                    +961.14    +5.91%        17217.68
    
النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي        -0.16        -0.35%        +45.11
دولار/برميل
برنت            -0.05        -0.11%        +46.31

العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار           1.0924 /
1.0925‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار
الدولار/الين        105.36 / 105.41  ين
الاسترليني/الدولار    1.2401 / 1.2403  دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1283.40 / 1283.60 دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية)
 