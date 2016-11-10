الخميس 10 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * فوز ترامب يعزز ثقة الإسرائيليين ويؤثر سلبيا على تطلعات الفلسطينيين. * دبلوماسي: إيران تنوي نقل ماء ثقيل إلى خارج البلاد خلال أيام. * فوز ترامب يثير قلق المعارضة السورية وتفاؤل حذر في دمشق. * يلدريم: تركيا تأمل بتعاون أفضل مع ترامب في مكافحة الارهاب. * متحدث: تركيا تريد أن تدرك أمريكا في عهد ترامب أهميتها الإستراتيجية. * قوات الحكومة اليمنية تقتل 30 يشتبه بانتمائهم للقاعدة. * الرئيس المصري يستبق زعماء العالم لتهنئة ترامب بالفوز. * حماس تحث ترامب إعادة النظر في السياسة الأمريكية المنحازة لإسرائيل. أهم الأنباء العالمية * بان جي مون يأمل أن يعزز ترامب التعاون الدولي. * حلف الأطلسي يتأهب لترامب ويتعهد بالدفاع عن كل الحلفاء. * كوبا تعلن إجراء مناورات عسكرية بعد فوز ترامب. * وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون فوز ترامب يوم الأحد. * بوتين: روسيا مُستعدة لاستعادة كامل العلاقات مع أمريكا. * ميركل تعرض العمل مع ترامب على أساس القيم الديمقراطية. * الهولندي اليميني فيلدرز يتوقع أن يعطي فوز ترامب دعما للشعبويين في أوروبا. * رئيس وزراء الدنمرك يقول إن العالم يحتاج ألا تنغلق أمريكا على نفسها. * روسيا تقول طاردت غواصة لحلف الأطلسي في البحر المتوسط. السعودية * أكوا باور السعودية تؤسس شركة جديدة للطاقة المتجددة. * مؤشر البورصة يصعد 0.8 في المئة إلى 6380 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * الجيش المصري يتولى إدارة منظومة بطاقات التموين الذكية. * دانة غاز الإماراتية ستراجع استثماراتها في مصر حال عدم سداد مستحقاتها. * مؤشر البورصة يصعد 1.3 في المئة إلى 10226 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * صافي ربح طيران الإمارات يهبط 75% في النصف/1. * مؤشر أبوظبي يهبط 0.6 في المئة إلى 4323 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي ينخفض 0.8 في المئة إلى 3279 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * فيتش تؤكد تصنيف الكويت عند AA مع نظرة مستقرة. * الكويت وعمان توقعان اتفاقا لإنشاء مصفاة نفطية جديدة بطاقة 230 ألف ب/ي. * مؤشر البورصة ينخفض 0.3 في المئة إلى 5456 نقطة في الإغلاق. السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية داو جونز +256.95 +1.40% 18589.69 نقطة ستاندرد آند بورز +23.70 +1.11% 2163.26 ناسداك +57.58 +1.11% 5251.07 ستوكس 600 +4.90 +1.46% 339.81 نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس) +961.14 +5.91% 17217.68 النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي -0.16 -0.35% +45.11 دولار/برميل برنت -0.05 -0.11% +46.31 العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.0924 / 1.0925‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 105.36 / 105.41 ين الاسترليني/الدولار 1.2401 / 1.2403 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1283.40 / 1283.60 دولار (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية)