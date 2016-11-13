الأحد 13 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * الجيش العراقي يقول إنه يتقدم في الموصل رغم هجمات الانتحاريين * الجيش السوري وحلفاؤه يحققون مكاسب في حلب * احتدام التوتر داخل القيادة الفلسطينية مع إحياء ذكرى وفاة عرفات * تركيا تحذر مواطنيها من السفر إلى أمريكا بعد احتجاجات ضد ترامب * تركيا تعلق أنشطة 370 منظمة مع اتساع نطاق التطهير * وفاة الممثل المصري محمود عبد العزيز بعد صراع قصير مع المرض * أهم الأنباء العالمية * مقتل 52 وإصابة العشرات في انفجار بمزار ديني في باكستان * تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى الهجوم على مزار في جنوب غرب باكستان * طالبان تقتل أربعة أمريكيين في قاعدة لحلف الأطلسي بأفغانستان * كولومبيا والمتمردون يقولون إنهم توصلوا لاتفاق سلام معدل * الحكومة والمعارضة في فنزويلا تتوصلان لاتفاقيات مبدئية خلال حوارهما * مصادر: استسلام مئات من مسلحي بوكو حرام في تشاد * آبي يهدف إلى تأكيد أهمية التحالف الأمريكي الياباني خلال لقاء ترامب * جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة ببلغاريا قد تسفر عن فوز قائد سابق للقوات الجوية * توقعات بفوز رئيس موال لروسيا في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة بمولدوفا * عشرات الآلاف يحتجون في مدن أمريكية على فوز ترامب * كلينتون تلقي باللوم على مدير (إف.بي.آي) في خسارتها الانتخابات الأمريكية * ظهور جديد لأنفلونزا الطيور في ألمانيا وسويسرا * رئيس الفلبين يهدد بإجراءات صارمة ضمن الحرب على المخدرات السعودية * * مؤشر البورصة يصعد 0.8 في المئة إلى 6380 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * * مؤشر البورصة يصعد 1.3 في المئة إلى 10226 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * * مؤشر أبوظبي يهبط 0.6 في المئة إلى 4323 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي ينخفض 0.8 في المئة إلى 3279 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * * مؤشر البورصة ينخفض 0.3 في المئة إلى 5456 نقطة في الإغلاق. السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +39.78 +0.21% 18847.66 نقطة ستاندرد آند بورز -3.03 -0.14% 2164.45 ناسداك +28.318 +0.54% 5237.114 ستوكس 600 -1.38 -0.41% 337.50 نيكي (مستويات الإغلاق السابق) +961.14 +5.91% 17217.68 النفط (مستويات الإغلاق السابق) الخام الأمريكي -0.16 -0.35% +45.11 دولار/برميل برنت -0.05 -0.11% +46.31 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) اليورو/الدولار 1.0924 / 1.0925‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 105.36 / 105.41 ين الاسترليني/الدولار 1.2401 / 1.2403 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1283.40 / 1283.60 دولار (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)