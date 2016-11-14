الاثنين 14 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * القوات العراقية تقول أنها استعادت بلدة نمرود التاريخية * هيومن رايتس ووتش: تدمير الأكراد العراقيين لقرى عربية قد يكون جريمة حرب * العشرات يحتجون في عدن تنديدا بتردي الخدمات والمطالبة بعودة الرئيس هادي * وزراء إسرائيليون يتحدون نتنياهو بشأن إخلاء مستوطنة * تركيا توقف 291 من أفراد البحرية عن العمل لصلتهم المزعومة بمحاولة الانقلاب * ترحيل صحفي فرنسي من تركيا بعد اعتقاله * إيران تفتتح 3 حقول نفطية جديدة مع سعيها لزيادة الإنتاج * أهم الأنباء العالمية * هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية:زلزال جديد قوته 6.2 درجة يقع قرب كرايستشيرش بنيوزيلندا * نتائج جزئية:فوز راديف القائد السابق للقوات الجوية والمؤيد لروسيا في انتخابات الرئاسة ببلغاريا * ترامب يخفف من تعهده ببناء جدار حدودي ويقول إن أجزاء قد تكون سياجا * رئيس الصين يبلغ ترامب بأن التعاون بين بلديهما هو الخيار الوحيد * مجلس الأمن الدولي يحث على الانتقال السلمي للسلطة في الكونجو الديمقراطية * وزير خارجية تركيا: محادثات قبرص "فرصة أخيرة" * مسؤول: الادعاء يقرر استجواب رئيسة كوريا الجنوبية بشأن فضيحة سياسية * البرلمان الأفغاني يعزل وزيرين آخرين ويبقي على وزير المالية * الآلاف يشاركون في مسيرات في مدن أمريكية احتجاجا على رئاسة ترامب * مواطنو مولدوفا يتجهون لانتخاب رئيس مقرب من روسيا * إصابة أطفال فيما يشتبه أنه هجوم لمتشددين على كنيسة بإندونيسيا * مصرفي: خروج بريطانيا بدون اتفاق انتقالي يضر بالاقتصاد * * السعودية * وكالة: الفالح يقول توافق أوبك "ضروري" لخفض الإنتاج * هيئة تحكيم تلزم زين السعودية بدفع 58.5 مليون دولار لموبايلي * وثائق صندوق عقاري سعودي تقفز 10% في أولى تداولاتها * أرباح طلعت مصطفى المصرية تقفز 35% في الربع/3 * مؤشر البورصة يصعد 2.07 في المئة إلى 6663.3 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * مصر تستهدف نمو الاقتصاد 5.5% والنزول بالتضخم عن 10% بحلول 2018-2019 * انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر * أرباح طلعت مصطفى المصرية تقفز 35% في الربع/3 * مؤشر البورصة يصعد 2.14 في المئة إلى 10916.97 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * العبار وصندوق سعودي يطلقان منصة تجارة إلكترونية بمليار دولار * مؤشر أبوظبي يهبط 1.09 بالمئة إلى 4235.68 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي ينخفض 1.26 في المئة إلى 3232.9 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * أرباح أمريكانا الكويتية الصافية ترتفع 86% في الربع/3 * الصناعات الوطنية الكويتية تعتزم إصدار سندات بحد أقصى 25 مليون دينار * مؤشر البورصة مرتفعا 0.01 في المئة إلى 5481.1 نقطة في الإغلاق. السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +39.78 +0.21% 18847.66 نقطة ستاندرد آند بورز -3.03 -0.14% 2164.45 ناسداك +28.318 +0.54% 5237.114 ستوكس 600 -1.38 -0.41% 337.50 نيكي (الساعة 0437 جمت اليوم الاثنين) +248.44 +1.64% 17659.23 النفط (الساعة 0437 جمت اليوم الاثنين) الخام الأمريكي -0.01 -0.02% 43.40 دولار/برميل برنت -0.09 -0.20% 44.84 العملات والذهب (الساعة 0437 جمت اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.0797 / 1.0799‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 107.34 / 107.42 ين الاسترليني/الدولار 1.2556 / 1.2562 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1217.42 / 1217.62 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)