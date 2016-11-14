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صباح الخير من رويترز

Mon Nov 14, 2016 4:47am GMT
 
[-] نص [+] 

الاثنين 14 نوفمبر تشرين الثاني

    أهم الأنباء الإقليمية
    
    * القوات العراقية تقول أنها استعادت بلدة نمرود التاريخية
    * هيومن رايتس ووتش: تدمير الأكراد العراقيين لقرى عربية قد
يكون جريمة حرب
    * العشرات يحتجون في عدن تنديدا بتردي الخدمات والمطالبة بعودة
الرئيس هادي
    * وزراء إسرائيليون يتحدون نتنياهو بشأن إخلاء مستوطنة
    * تركيا توقف 291 من أفراد البحرية عن العمل لصلتهم المزعومة
بمحاولة الانقلاب
    * ترحيل صحفي فرنسي من تركيا بعد اعتقاله
    * إيران تفتتح 3 حقول نفطية جديدة مع سعيها لزيادة الإنتاج
    *     

     أهم الأنباء العالمية

    * هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية:زلزال جديد قوته 6.2 درجة
يقع قرب كرايستشيرش بنيوزيلندا
    * نتائج جزئية:فوز راديف القائد السابق للقوات الجوية والمؤيد
لروسيا في انتخابات الرئاسة ببلغاريا 
    * ترامب يخفف من تعهده ببناء جدار حدودي ويقول إن أجزاء قد
تكون سياجا 
    * رئيس الصين يبلغ ترامب بأن التعاون بين بلديهما هو الخيار
الوحيد
    * مجلس الأمن الدولي يحث على الانتقال السلمي للسلطة في
الكونجو الديمقراطية 
    * وزير خارجية تركيا: محادثات قبرص "فرصة أخيرة" 
    * مسؤول: الادعاء يقرر استجواب رئيسة كوريا الجنوبية بشأن
فضيحة سياسية
    * البرلمان الأفغاني يعزل وزيرين آخرين ويبقي على وزير المالية
    * الآلاف يشاركون في مسيرات في مدن أمريكية احتجاجا على رئاسة
ترامب
    * مواطنو مولدوفا يتجهون لانتخاب رئيس مقرب من روسيا
    * إصابة أطفال فيما يشتبه أنه هجوم لمتشددين على كنيسة
بإندونيسيا
    * مصرفي: خروج بريطانيا بدون اتفاق انتقالي يضر بالاقتصاد
    * 
    * 



    السعودية
    
    * وكالة: الفالح يقول توافق أوبك "ضروري" لخفض الإنتاج
    * هيئة تحكيم تلزم زين السعودية بدفع 58.5 مليون دولار
لموبايلي
    * وثائق صندوق عقاري سعودي تقفز 10% في أولى تداولاتها
    * أرباح طلعت مصطفى المصرية تقفز 35% في الربع/3
    * مؤشر البورصة يصعد 2.07 في المئة إلى 6663.3 نقطة في الإغلاق
السابق.

      مصر
    
    * مصر تستهدف نمو الاقتصاد 5.5% والنزول بالتضخم عن 10% بحلول
2018-2019
    * انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر
    * أرباح طلعت مصطفى المصرية تقفز 35% في الربع/3
    * مؤشر البورصة يصعد 2.14 في المئة إلى 10916.97 نقطة في
الإغلاق السابق.

    الإمارات
    * العبار وصندوق سعودي يطلقان منصة تجارة إلكترونية بمليار
دولار

    * مؤشر أبوظبي يهبط 1.09 بالمئة إلى 4235.68 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي ينخفض 1.26 في المئة إلى 3232.9 نقطة في الإغلاق
السابق. 

    الكويت
    * أرباح أمريكانا الكويتية الصافية ترتفع 86% في الربع/3
    * الصناعات الوطنية الكويتية تعتزم إصدار سندات بحد أقصى 25
مليون دينار
    * مؤشر البورصة مرتفعا 0.01 في المئة إلى 5481.1 نقطة في
الإغلاق. السابق.

    الأسواق العالمية
    مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +39.78     +0.21%        18847.66 نقطة
ستاندرد آند بورز    -3.03        -0.14%        2164.45
ناسداك            +28.318    +0.54%      5237.114
ستوكس 600        -1.38        -0.41%        337.50
نيكي (الساعة 0437 جمت اليوم الاثنين)
                    +248.44    +1.64%        17659.23
    
النفط (الساعة 0437 جمت اليوم الاثنين)
الخام الأمريكي        -0.01        -0.02%        43.40
دولار/برميل
برنت            -0.09        -0.20%        44.84

العملات والذهب (الساعة 0437 جمت اليوم الاثنين)
اليورو/الدولار           1.0797 /
1.0799‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار
الدولار/الين        107.34 / 107.42  ين
الاسترليني/الدولار    1.2556 / 1.2562  دولار
الذهب (أوقية-أونصة) 1217.42 / 1217.62 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 