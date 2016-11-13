الجنيه المصري يرتفع بعد موافقة صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 مليار دولار

القاهرة 13 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري اليوم الأحد بعدما وافق صندوق النقد الدولي على برنامج قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار والذي تأمل الحكومة في أن يساهم في استعادة ثقة المستثمرين واستقرار العملة.

وتم تداول الجنيه عند 15-16 جنيها مقابل الدولار بحلول الساعة 1159 بتوقيت جرينتش ارتفاعا من نحو 16.3-16.8 جنيه مقابل الدولار يوم الخميس مع تفتح شهية المستثمرين وهو ما دفع سوق الأسهم إلى الصعود للجلسة الثانية عشرة على التوالي.

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في تعليقات نشرتها صحيفة المال إن البنوك في مصر اشترت 1.4 مليار دولار في الستة أيام الأولى للتداول بعد تعويم الجنيه.

وفي دلالة على تنامي ثقة المستثمرين هبطت العائدات على أذون خزانة مصرية لأجل ثلاث وتسعة أشهر اليوم الأحد.

وأوصى بنك أوف أمريكا ميريل لينش في تقرير في الآونة الأخيرة المستثمرين بشراء أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر.