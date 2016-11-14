الجنيه المصري يرتفع مع زيادة السيولة الدولارية
القاهرة 14 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري قليلا اليوم الاثنين مع قول المستوردين إن السيولة الدولارية زادت في البنوك بعد أيام من موافقة صندوق النقد الدولي على قرض قيمته 12 مليار دولار.
باعت البنوك الدولار بنحو 15.7 جنيه واشترته بحوالي 15.2 مقارنة مع نحو 16 جنيها لسعر البيع وحوالي 15 للشراء أمس الأحد.
وفي الثالث من نوفمبر تشرين الثاني حررت مصر سعر صرف الجنيه في خطوة جذرية رحبت بها الشركات كإجراء ضروري لجذب الاستثمارات.
وقال مستورد إنه يحصل على كل طلبات من العملة في نفس اليوم وهو تحسن كبير مقارنة مع فترات الانتظار الطويل قبل قرار التعويم. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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