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صباح الخير من رويترز

Wed Nov 16, 2016 4:18am GMT
 
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الأربعاء 16 نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية    
    * الأسد: علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كان ترامب سيفي بوعوده
ويحارب المتشددين
    * كيري: وقف الأعمال القتالية في اليمن يبدأ 17 نوفمبر
    * مصادر: محكمة مصرية تلغي إعدام مرسي ومرشد الإخوان في قضية
السجون
    * استئناف الضربات الجوية على شرق حلب الخاضع لسيطرة المعارضة
    * يلدريم: قوات المعارضة المدعومة من تركيا تقترب من منطقة
الباب السورية
    * مسؤول: مقتل 7 في ضربة جوية استهدفت متشددين في جنوب ليبيا
    * المرصد السوري: ضربة جوية تستهدف ثالث مستشفى سوري في 24
ساعة
    * فرنسا: مشروع قانون إسرائيلي بخصوص المستوطنات يهدد حل
الدولتين
    * دي ميستورا يدعو ترامب لدعم الانتقال السياسي في سوريا
لهزيمة الدولة الإسلامية
    * رئيس الوزراء التركي: على الاتحاد الأوروبي أن يختار بين
تركيا  وأعدائها
    * مصادر من رئاسة الوزراء التركية: يلدريم سيلتقي ببوتين في
ديسمبر    

أهم الأنباء العالمية
    * رجال إنقاذ في البحر المتوسط ينقذون 550 مهاجرا وينتشلون خمس
جثث
    * بي.بي.ٍسي: حكومة بريطانيا ليست لديها خطة شاملة للخروج من
الاتحاد الأوروبي
    * بريطانيا تأمل طرح قضية حلف شمال الأطلسي مع ترامب في أي
لقاء قريب
    * المعارضة في جنوب أفريقيا تقدم شكوى ضد زوما لاتهامه بالفساد
    * القبض على وزير الاقتصاد الروسي في قضية رشوة
    * الحكم بسجن ثلاثة من مينيسوتا لدعم الدولة الإسلامية

السعودية
    * بلومبرج: سعودي أوجيه ستبيع حصة 20% في البنك العربي لفواز
الحكير
    * مؤشر البورصة يهبط 2.09 بالمئة إلى 6492.86 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * استطلاع-مصر تتجه لإبقاء الفائدة وانقسام بشأن تحرك المركزي
في الأشهر القادمة
    * سوديك المصرية ترفع أسعار الوحدات السكنية 20-30% بعد تعويم
الجنيه
    * نمو أرباح هيرميس المصرية نحو 26% في الربع/3
    * أرباح مدينة نصر للإسكان والتعمير تقفز 155% في الربع/3
    * نمو أرباح سوديك المصرية 35.5% في الربع/3
    * تقلص خسائر بلتون المالية المصرية 70.4% في الربع/3
    * أرباح العربية للأسمنت المصرية تهبط 88% في الربع/3
    * أرباح القابضة المصرية الكويتية تقفز 42.4% في 9 أشهر
    * مؤشر البورصة ينخفض 0.5 بالمئة إلى 10604.53 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * شعاع: تلقينا موافقة الجهات التنظيمية على شراء مجموعة
أبوظبي المالية لحصة
    *  ارتفاع التضخم في أبوظبي في أكتوبر بسبب المواصلات
    * نور بنك يستكمل قرضا إسلاميا مجمعا بقيمة 850 مليون درهم
لمصرف عجمان
    * مؤشر أبوظبي يتراجع 0.1 بالمئة إلى 4180.83 نقطة في الإغلاق
السابق
    * مؤشر دبي ينزل 0.19 بالمئة إلى 3196.62 نقطة في الإغلاق
السابق

الكويت
    * محافظ بنك الكويت المركزي: بعثة صندوق النقد تؤكد ضرورة
إصلاح برامج الدعم وترشيد دعم الطاقة
    * كويت انرجي تستقبل أول دفعة من النفط مقابل انتاجها من
"الرقعة 9" بالعراق
    * الأرباح الصافية لجلوبل تهبط 73% في 9 أشهر
    * البورصة: مزاد علني بالكويت لبيع 11% من أسهم الرابطة في 29
نوفمبر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.4 بالمئة إلى 5491.30 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +54.37     +0.29%        18923.06 نقطة
ستاندرد آند بورز    +16.19        +0.75%        2180.39
ناسداك            +57.225    +1.10%      5275.621
ستوكس 600        +0.93        +0.27%        339.16
نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
                    +198.83     +1.13%        17866.98
    
النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
الخام الأمريكي        -0.19      -0.41%        45.62 دولار/برميل
برنت            -0.08        -0.17%        46.87

العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        108.98-109.00   ين
الاسترليني/الدولار    1.2469-1.248775   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1231.20-1231.35 دولار

 (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
 