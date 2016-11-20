الأحد 20 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * مسؤولون: كل مستشفيات شرق حلب أصبحت خارج الخدمة بعد القصف * الأمم المتحدة تحذر من عدم القدرة على معالجة المصابين في الموصل بالعراق * هدنة لمدة 48 ساعة في اليمن وسط تقارير عن ضربات جوية وقتال * الحبس عامين لنقيب الصحفيين المصريين واثنين من أعضاء مجلس النقابة أهم الأنباء العالمية * مقتل ما لا يقل عن 60 شخصا في خروج قطار عن القضبان بالهند * مقتل شخص حاول تنفيذ هجوم انتحاري في شمال شرق نيجيريا * جماعة مسلحة في مالي تقول إنها ستلقي السلاح وتنضم إلى عملية السلام * الرئيس الصيني يحث الفلبين وفيتنام على حل الخلافات في بحر الصين الجنوبي بشكل ثنائي * الإدعاء في كوريا الجنوبية يوجه اتهامات لصديقة ومساعد سابق لرئيسة البلاد في تحقيق يتعلق بالفساد * شي يدعو إلى "انتقال سلس" في العلاقة مع الولايات المتحدة * وسائل إعلام:تحطم طائرة هليكوبتر للشرطة ومقتل أربعة في البرازيل * مصادر: مسؤولون أمريكيون بارزون أوصوا بإقالة مدير وكالة الأمن القومي * توقع إعلان ميركل ترشيح نفسها لفترة رابعة اليوم * سلطات الكونجو تمنع مظاهرة للمعارضة * الصين تتعهد في قمة أبك بمزيد من الانفتاح الاقتصادي السعودية * مؤشر البورصة ينخفض 0.28% إلى 6628.88 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مؤشر البورصة يرتفع 2.04% إلى 11221.56 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.04% إلى 4292.08 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 1.44% إلى 323309.79 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * مؤشر البورصة يرتفع 0.29% إلى 5511.7 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -35.89 -0.19% 18867.93 نقطة ستاندرد آند بورز -5.22 -0.24% 2181.90 ناسداك -12.46 -0.23% 5321.51 ستوكس 600 -1.21 -0.36% 339.39 نيكي +104.78 +0.59% 17967.41 النفط (مستويات الإغلاق السابق) الخام الأمريكي +0.18 +0.4% 45.60 دولار/برميل برنت +0.34 +0.73% 46.83 العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق) اليورو/الدولار 1.0587-1.0592‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 110.89-110.91 ين الاسترليني/الدولار 1.2350-1.2355 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1208.61-1208.84 دولار (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)