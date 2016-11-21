الاثنين 21 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * أوباما وبوتين يتحدثان بشأن سوريا وأوكرانيا خلال لقاء قمة سريع في بيرو * أوباما يطرح تقييما متشائما للوضع في سوريا * المعلم: دمشق تريد من ترامب إنهاء دعم الجماعات المسلحة * سوريا ترفض منح شرق حلب إدارة ذاتية * مقتل جندي تركي في هجوم للدولة الإسلامية في شمال سوريا * المرصد السوري: مقتل 7 أطفال في مدرسة قصفها مقاتلو المعارضة بحلب * إعادة فتح كنيسة في بعشيقة العراقية بعد عامين من سيطرة الدولة الإسلامية عليها * صحيفة:العراق سيطرح ثلاثة مقترحات لتنفيذ خفض إنتاج أوبك * أهم الأنباء العالمية * مقتل 119 على الأقل وإصابة العشرات في حادث قطار بالهند * الصين تضع الجيش في حالة تأهب قصوى بعد قتال في شمال شرق ميانمار * هيئة أمريكية: زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب غرب الأرجنتين * اليابان والصين تسعيان لتحسين العلاقات خلال محادثات لم يتم ترتيبها سلفا في قمة أبك * ساركوزي يعترف بهزيمته ويؤيد فيون للفوز بترشيح المحافظين في انتخابات الرئاسة بفرنسا * إنقاذ تحمل أكثر من 200 مهاجر تصل إلى إيطاليا * الإدعاء في كوريا الجنوبية: باك متواطئة في فضيحة فساد * محامي رئيسة كوريا الجنوبية يرفض تعليقات مدعين عن تورطها في فضيحة * أوباما: امنحوا ترامب فرصة ولا تفترضوا الأسوأ * السعودية * صحيفة: السعودية صرفت 40 مليار ريال من مستحقات القطاع الخاص المتأخرة * مؤشر البورصة ينخفض 0.9% إلى 6570.5 نقطة في الإغلاق السابق مصر * وزارة المالية المصرية تطرح أذون خزانة بقيمة 1.6 مليار دولار لأجل عام * انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر * اضراب بالدلتا للسكر المصرية لحين تعديل سعر الشراء * مؤشر البورصة يرتفع 0.5% إلى 11277.5 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * ثلاثة بنوك بأبوظبي تنفي إجراء محادثات اندماج والأسهم تهبط * مؤشر أبوظبي ينزل 1.66% إلى 4221.01 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي ينزل 0.25% إلى 3301.66 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * المعامل الكويتية توقع عقدا حكوميا بقيمة 98 مليون دينار * مؤشر البورصة يهبط 0.08% إلى 5507.3 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -35.89 -0.19% 18867.93 نقطة ستاندرد آند بورز -5.22 -0.24% 2181.90 ناسداك -12.46 -0.23% 5321.51 ستوكس 600 -1.21 -0.36% 339.39 نيكي (الساعة 0438 جمت يوم الاثنين) +134.64 +0.75% 18102.05 النفط (الساعة 0438 جمت يوم الاثنين) الخام الأمريكي +0.54 +1.18% 46.23 دولار/برميل برنت +0.59 +1.26% 47.45 العملات والذهب (الساعة 0438 جمت يوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.0594-1.0596 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬دولار الدولار/الين 111.00-111.09 ين الاسترليني/الدولار 1.2334-1.2338 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1210.42-1210.62 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)