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صباح الخير من رويترز

Mon Nov 21, 2016 4:46am GMT
 
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الاثنين 21 نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية
    * أوباما وبوتين يتحدثان بشأن سوريا وأوكرانيا خلال لقاء قمة
سريع في بيرو 
    * أوباما يطرح تقييما متشائما للوضع في سوريا 
    * المعلم: دمشق تريد من ترامب إنهاء دعم الجماعات المسلحة
    * سوريا ترفض منح شرق حلب إدارة ذاتية
    * مقتل جندي تركي في هجوم للدولة الإسلامية في شمال سوريا
    * المرصد السوري: مقتل 7 أطفال في مدرسة قصفها مقاتلو المعارضة
بحلب
    * إعادة فتح كنيسة في بعشيقة العراقية بعد عامين من سيطرة
الدولة الإسلامية عليها
    * صحيفة:العراق سيطرح ثلاثة مقترحات لتنفيذ خفض إنتاج أوبك 
    * 

أهم الأنباء العالمية
    * مقتل 119 على الأقل وإصابة العشرات في حادث قطار بالهند 
    * الصين تضع الجيش في حالة تأهب قصوى بعد قتال في شمال شرق
ميانمار 
    * هيئة أمريكية: زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب غرب الأرجنتين 
    * اليابان والصين تسعيان لتحسين العلاقات خلال محادثات لم يتم
ترتيبها سلفا في قمة أبك 
    * ساركوزي يعترف بهزيمته ويؤيد فيون للفوز بترشيح المحافظين في
انتخابات الرئاسة بفرنسا 
    * إنقاذ تحمل أكثر من 200 مهاجر تصل إلى إيطاليا
    * الإدعاء في كوريا الجنوبية: باك متواطئة في فضيحة فساد
    * محامي رئيسة كوريا الجنوبية يرفض تعليقات مدعين عن تورطها في
فضيحة
    * أوباما: امنحوا ترامب فرصة ولا تفترضوا الأسوأ
    * السعودية

    * صحيفة: السعودية صرفت 40 مليار ريال من مستحقات القطاع الخاص
المتأخرة

    * مؤشر البورصة ينخفض 0.9% إلى 6570.5 نقطة في الإغلاق السابق

مصر

    *  وزارة المالية المصرية تطرح أذون خزانة بقيمة 1.6 مليار
دولار لأجل عام

    * انخفاض العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر
    * اضراب بالدلتا للسكر المصرية لحين تعديل سعر الشراء
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.5% إلى 11277.5 نقطة في الإغلاق السابق

الإمارات
    * ثلاثة بنوك بأبوظبي تنفي إجراء محادثات اندماج والأسهم تهبط
    * مؤشر أبوظبي ينزل 1.66% إلى 4221.01 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي ينزل 0.25% إلى 3301.66 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * المعامل الكويتية توقع عقدا حكوميا بقيمة 98 مليون دينار
    * مؤشر البورصة يهبط 0.08% إلى 5507.3 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو  جونز        -35.89     -0.19%        18867.93 نقطة
ستاندرد آند بورز    -5.22        -0.24%        2181.90
ناسداك            -12.46     -0.23%      5321.51 
ستوكس 600        -1.21        -0.36%        339.39
نيكي    (الساعة 0438 جمت يوم الاثنين)         
         +134.64          +0.75%        18102.05
    
النفط (الساعة 0438 جمت يوم الاثنين)
الخام الأمريكي        +0.54      +1.18%        46.23 دولار/برميل
برنت            +0.59      +1.26%        47.45 

العملات والذهب (الساعة 0438 جمت يوم الاثنين)
اليورو/الدولار        1.0594-1.0596
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬دولار
الدولار/الين        111.00-111.09   ين
الاسترليني/الدولار    1.2334-1.2338   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1210.42-1210.62 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
 