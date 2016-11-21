مقدمة 1-مسؤول بالمركزي المصري: البنوك تلقت 3 مليارات دولار منذ تعويم الجنيه

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القاهرة 21 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي المصري اليوم الاثنين إن بنوك البلاد تلقت نحو ثلاثة مليارات دولار منذ تعويم الجنيه في وقت سابق هذا الشهر.

وفي الثالث من نوفمبر تشرين الثاني أعلن البنك المركزي تخليه عن ربط العملة عند نحو 8.8 جنيه للدولار في خطوة يأمل بأن تجذب تدفقات النقد الأجنبي وتقضي على السوق السوداء للدولار.

وقال فايد خلال مؤتمر مصرفي في القاهرة إن التعويم ساهم في عودة تدفقات النقد الأجنبي إلى النظام المصرفي.

وأضاف أنه لم يكن بالإمكان تأجيل قرارات البنك المركزي أكثر من ذلك مشيرا إلى أن النتائج التي تحققت على مدى الأسبوعين إلى الثلاثة أسابيع الأخيرة كانت إيجابية.

وأدى ربط العملة وتراجع الاستثمار الأجنبي بعد انتفاضة 2011 إلى استنزاف الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي بما اضطره إلى ترشيد الدولارات وفرض قيود رأسمالية قبل التعويم.

وتسببت القيود في استحواذ السوق السوداء على جزء كبير من تجارة العملة إذ نزل فيها الجنيه إلى نحو 18 جنيها للدولار في الأسابيع السابقة للتعويم.

وانخفضت العملة المصرية في البنوك منذ تحرير سعر الصرف لتصل إلى ما بين 17.70 و18 جنيها للدولار اليوم الاثنين.

وشجع ذلك مزيدا من المصريين على بيع دولاراتهم في البنوك أو تحويل أرباحهم عبر النظام المصرفي وهي أموال تبيعها البنوك بدورها إلى عملاء اضطروا سابقا للجوء للسوق الموازية لتدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة.

من جانبه قال نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر عاكف المغربي خلال المؤتمر إن البنك الحكومي اشترى 400 مليون دولار منذ التعويم.