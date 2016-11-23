الاربعاء 23 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * مبعوث الأمم المتحدة يخشى هجوما "وحشيا" في حلب قبل تنصيب ترامب * الجيش السوري يقول إنه شكل فيلقا من المتطوعين لمحاربة المسلحين * المرصد: مقتل 141 في شرق حلب و16 في غربها خلال أسبوع من القصف * إردوغان: القوى المدعومة من تركيا تحاصر مدينة الباب السورية * وكالة: تركيا تصدر أمرا باعتقال زعيم حزب سوري كردي * عدد قتلى القوات الإيرانية في الحرب السورية يتجاوز الألف * مسؤول: ضربة أمريكية تحطم جسرا وتقيد حركة الدولة الإسلامية في الموصل * محكمة مصرية تلغي السجن المؤبد لمرسي في قضية التخابر مع حماس * اغتيال عقيد في أمن مطار عدن برصاص مسلحين * القوات الليبية تتوغل في سرت وتطالب المدنيين بالرحيل * إسرائيل تتهم إيران بإرسال أسلحة لحزب الله على متن رحلات تجارية * الشرطة الإسرائيلية: مقتل فلسطيني حاول طعن حارس أمن إسرائيلي * تركيا تعزل 15 ألفا آخرين من قطاعات مختلفة بعد محاولة الانقلاب أهم الأنباء العالمية * الأمم المتحدة: فشل محادثات في سويسرا بشأن إعادة توحيد قبرص * البرلمان الأوروبي لن يقبل اتفاقا لخروج بريطانيا يهدد الحريات الأربع * الإدعاء في كوريا الجنوبية يداهم مكاتب سامسونج وصندوق المعاشات * حصري-أمريكا تمنح إيرباص رخصة لبيع 106 طائرات إلى إيران * خبراء أوبك يستأنفون محادثات خفض الإنتاج والوفود متفائلة السعودية * الخضري السعودية: إجمالي قيمة العقود بنهاية سبتمبر 7.78 مليار ريال * أكوا باور السعودية تفوض بنوكا لعقد اجتماعات مع مستثمرين قبل إصدار محتمل لسندات * مؤسسة النقد السعودية توافق على اختيار تومسون رويترز لاحتساب وإدارة سعر "سايبور" * مؤشر البورصة يرتفع 1.61% إلى 6601.6 نقطة في الإغلاق السابق مصر * ارتفاع أرباح أوراسكوم كونستراكشون 6% في الربع/3 * مؤشر البورصة يتراجع 0.2% إلى 11519.8 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * الاتحاد للطيران الإماراتية تحدد السعر الاسترشادي لإصدار صكوك مدته 5 سنوات * مؤشر أبوظبي ينزل 0.26% إلى 4218.72 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.47% إلى 3290.76 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * عقد كويتي بقيمة 3.3 مليون دينار مع شركة بريطانية لإعداد المخطط الهيكلي للدولة * مؤشر البورصة يفقد 0.04% إلى 5515.4 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +67.18 +0.35% 19023.87 نقطة ستاندرد آند بورز +4.76 +0.22% 2202.94 ناسداك +17.49 +0.33% 5386.35 ستوكس 600 +0.79 +0.23% 341.02 نيكي‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬(السوق اليابانية مغلقة اليوم الأربعاء بسبب عطلة عامة) النفط (الساعة 0427 جمت اليوم الأربعاء ) الخام الأمريكي -0.10 -0.21% 47.93 دولار/برميل برنت -0.09 -0.18% 49.03 العملات والذهب (الساعة 0427 جمت اليوم الأربعاء) اليورو/الدولار 1.0623-1.0628 ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 111.03-111.08 ين الاسترليني/الدولار 1.2413-1.2419 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1213.1-1213.23 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)