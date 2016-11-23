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صباح الخير من رويترز

Wed Nov 23, 2016 4:35am GMT
 
[-] نص [+] 

الاربعاء 23 نوفمبر تشرين الثاني   

أهم الأنباء الإقليمية
    
    * مبعوث الأمم المتحدة يخشى هجوما "وحشيا" في حلب قبل تنصيب
ترامب
    * الجيش السوري يقول إنه شكل فيلقا من المتطوعين لمحاربة
المسلحين
    * المرصد: مقتل 141 في شرق حلب و16 في غربها خلال أسبوع من
القصف
    * إردوغان: القوى المدعومة من تركيا تحاصر مدينة الباب السورية
    * وكالة: تركيا تصدر أمرا باعتقال زعيم حزب سوري كردي
    * عدد قتلى القوات الإيرانية في الحرب السورية يتجاوز الألف
    * مسؤول: ضربة أمريكية تحطم جسرا وتقيد حركة الدولة الإسلامية
في الموصل
    * محكمة مصرية تلغي السجن المؤبد لمرسي في قضية التخابر مع
حماس
    * اغتيال عقيد في أمن مطار عدن برصاص مسلحين
    * القوات الليبية تتوغل في سرت وتطالب المدنيين بالرحيل
    * إسرائيل تتهم إيران بإرسال أسلحة لحزب الله على متن رحلات
تجارية
    * الشرطة الإسرائيلية: مقتل فلسطيني حاول طعن حارس أمن
إسرائيلي
    * تركيا تعزل 15 ألفا آخرين من قطاعات مختلفة بعد محاولة
الانقلاب

أهم الأنباء العالمية

    *  الأمم المتحدة: فشل محادثات في سويسرا بشأن إعادة توحيد
قبرص
    *  البرلمان الأوروبي لن يقبل اتفاقا لخروج بريطانيا يهدد
الحريات الأربع
    * الإدعاء في كوريا الجنوبية يداهم مكاتب سامسونج وصندوق
المعاشات
    * حصري-أمريكا تمنح إيرباص رخصة لبيع 106 طائرات إلى إيران
    *  خبراء أوبك يستأنفون محادثات خفض الإنتاج والوفود متفائلة

 
 السعودية
    
    *  الخضري السعودية: إجمالي قيمة العقود بنهاية سبتمبر 7.78
مليار ريال
    *  أكوا باور السعودية تفوض بنوكا لعقد اجتماعات مع مستثمرين
قبل إصدار محتمل لسندات
    *  مؤسسة النقد السعودية توافق على اختيار تومسون رويترز
لاحتساب وإدارة سعر "سايبور"
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.61% إلى 6601.6 نقطة في الإغلاق السابق

مصر
    *  ارتفاع أرباح أوراسكوم كونستراكشون 6% في الربع/3

    * مؤشر البورصة يتراجع 0.2% إلى 11519.8 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * الاتحاد للطيران الإماراتية تحدد السعر الاسترشادي لإصدار
صكوك مدته 5 سنوات
    * مؤشر أبوظبي ينزل 0.26% إلى 4218.72 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يهبط 0.47% إلى 3290.76 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * عقد كويتي بقيمة 3.3 مليون دينار مع شركة بريطانية لإعداد
المخطط الهيكلي للدولة

    * مؤشر البورصة يفقد 0.04% إلى 5515.4 نقطة في الإغلاق السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو  جونز        +67.18     +0.35%        19023.87 نقطة
ستاندرد آند بورز    +4.76        +0.22%        2202.94
ناسداك            +17.49     +0.33%      5386.35
ستوكس 600        +0.79        +0.23%        341.02
نيكي‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬(السوق اليابانية مغلقة اليوم الأربعاء بسبب
عطلة عامة)
    
النفط (الساعة 0427 جمت اليوم الأربعاء )
الخام الأمريكي        -0.10      -0.21%        47.93 دولار/برميل
برنت            -0.09      -0.18%        49.03 

العملات والذهب (الساعة 0427 جمت اليوم الأربعاء)
اليورو/الدولار        1.0623-1.0628
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬  دولار
الدولار/الين        111.03-111.08   ين
الاسترليني/الدولار    1.2413-1.2419   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1213.1-1213.23 دولار

 (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
 