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صباح الخير من رويترز

Thu Nov 24, 2016 4:42am GMT
 
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الخميس 24 نوفمبر تشرين الثاني

أهم الأنباء الإقليمية
    * إيرو: فرنسا تعقد اجتماعا لبحث "الحرب الشاملة" في سوريا
    * نائبة أوروبية تدعو للتحقيق بعد تقرير لرويترز عن نقل وقود
روسي لسوريا
    * المحامون التونسيون ينظمون إضرابا جديدا احتجاجا على ضرائب
    * إيران تحذر من رد انتقامي إذا انتهكت أمريكا الاتفاق النووي

أهم الأنباء العالمية
    * باكستان: مقتل تسعة مدنيين وثلاثة جنود في قصف هندي بكشمير
    * كوريا الجنوبية واليابان تتفقان على تبادل المعلومات بشأن
تهديد الشمال

السعودية
    * دار الأركان تسدد بالكامل صكوكا إسلامية قيمتها 1.125 مليار
ريال
    * مؤشر البورصة يرتفع 2.95% إلى 6796.13 نقطة في الإغلاق
السابق

مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.26% إلى 11550.31 نقطة في الإغلاق
السابق

الإمارات
    * العربية للطيران تؤكد خيارات شراء 5 طائرات إيرباص
    * مرتبون: الاتحاد تسعر صكوكا قيمتها 1.5 مليار دولار بربح
3.86%
    * الواحة تمدد فترة التحوط في أسهم إيركاب
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.97% إلى 4259.62 نقطة في الإغلاق السابق
    * مؤشر دبي يرتفع 1.8% إلى 3349.96 نقطة في الإغلاق السابق

الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.38% إلى 5536.44 نقطة في الإغلاق
السابق

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو  جونز        +59.31     +0.31%        19083.18 نقطة
ستاندرد آند بورز    +1.78        +0.08%        2204.72
ناسداك            -5.67      -0.11%      5380.68
ستوكس 600        -0.25        -0.07%        340.77
نيكي (الساعة 0634 جمت اليوم الخميس)
                +186.42    +1.03%        18349.36 
    
النفط (الساعة 0634 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي        +0.07      +0.15%        48.03 دولار/برميل
برنت            +0.03      +0.06%        48.98 

العملات والذهب (الساعة 0634 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار        1.0540-1.0541
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دولار
الدولار/الين        112.73-112.75  ين
الاسترليني/الدولار    1.2431-1.2437  دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1186.16-1186.93 دولار

 (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
 