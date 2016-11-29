الثلاثاء 29 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * القوات العراقية تقول إن 1000 من الدولة الإسلامية قتلوا في الموصل * المرصد السوري: الجيش سيطر على حي الصاخور في شرق حلب * زعيم كردي: فرار الآلاف من شرق حلب إلى المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد * سوريا تندد بقطر لقولها إنها ستواصل دعم مقاتلي المعارضة * قورتولموش: الطائرة التي نفذت هجوما على جنود أتراك في سوريا ليست روسية * مسؤول محلي: مسلحون خطفوا ثلاثة موظفين بمفوضية اللاجئين في دارفور بالسودان * سفارة: وزير الطاقة الجزائري يجتمع مع نظيره الروسي غدا * نائب رئيس وزراء تركيا: حالة الطوارئ ستستمر طالما اقتضت الضرورة أهم الأنباء العالمية * الاتحاد الأوروبي سيواصل نشر دوريات للتصدي لقراصنة الصومال حتى نهاية 2018 * الشرطة الإسبانية تعتقل 4 للاشتباه بصلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية * الكرملين: بوتين لن يحضر جنازة كاسترو * شرطة الفلبين تفجر عبوة ناسفة قرب السفارة الأمريكية * محام: رئيسة كوريا الجنوبية لن تستجيب لطلب الادعاء لاستجوابها السعودية * هبوط صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي السعودي 10.8 مليار دولار في اكتوبر * وزير الطاقة السعودي: تكلفة المجمع البحري قد تتجاوز خمسة مليارات دولار * مؤشر البورصة يرتفع 0.9% إلى 6903.8 نقطة في الإغلاق السابق مصر * مصر تخطط لطرح سندات دولية في النصف/1 من يناير وشريحة ثانية في النصف/2 من 2017 * وزير المالية المصري يتوقع تراجع التضخم إلى 10% في النصف/2 من 2017 * مؤشر البورصة يرتفع 1.04% إلى 11261.8 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * أدنوك الإماراتية تخطط لزيادة إنتاجها من البتروكيماويات بثلاثة أمثاله بحلول 2025 * إتش.إن.ايه الصينية ومبادلة الإماراتية تنويان تنفيذ استثمارات مشتركة * مؤشر أبوظبي ينزل 0.96% إلى 4256.98 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.83% إلى 3310.48 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * رئيس الوزراء الكويتي يقدم للأمير استقالة الحكومة * مؤشر البورصة يرتفع 0.08% إلى 5539.8 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز -54.24 -0.28% 19097.90 نقطة ستاندرد آند بورز -11.63 -0.53% 2201.72 ناسداك -30.11 -0.56% 5368.81 ستوكس 600 -2.62 -0.77% 339.83 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) -37.77 -0.21% 18319.12 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) برنت -0.31 -0.64% 47.93 دولار/برميل العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الثلاثاء) اليورو/الدولار 1.0591-1.0593‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 112.09-112.10 ين الاسترليني/الدولار 1.2393-1.2396 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1189.90-1190.70 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)