الاربعاء 30 نوفمبر تشرين الثاني أهم الأنباء الإقليمية * روسيا تقول إن الجيش السوري حقق تقدما كبيرا في حلب * دي ميستورا: لا أستطيع تحديد مدة صمود شرق حلب * الأمم المتحدة: الدولة الإسلامية تقتل مدنيين في الموصل لعدم تعاونهم معها * روسيا تقول إنها سترسل مساعدات إنسانية من القمح لسوريا هذا العام * فرنسا تدعو لاجتماع بمجلس الأمن بشأن حلب * منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: 16 ألف نازح في حلب * الأمم المتحدة: العائلات الأفقر في الموصل تكافح من أجل توفير الطعام * السودان يصادر نسخ أربع صحف وسط احتجاجات * إردوغان: تركيا لم تغلق الباب بعد أمام الاتحاد الأوروبي لكن لديها بدائل * محكمة مصرية تعاقب 8 بالسجن المؤبد بتهمة محاولة الانضمام للدولة الإسلامية * مسؤول: تونس ستوقع صفقات تمويل بأكثر من 4 مليارات دولار في مؤتمر الاستثمار أهم الأنباء العالمية * رئيسة كوريا الجنوبية التي تطاردها فضيحة تسعى إلى خطة للخروج من السلطة * تحطم طائرة تقل فريق شابكوينسي البرازيلي لكرة القدم ومقتل 76 شخصا * الصين تأمل أن تبعث عقوبات الأمم المتحدة رسالة واضحة لكوريا الشمالية * مقتل شخصين في هجوم على قاعدة عسكرية في الجزء الهندي من كشمير * لوفتهانزا تلغي أكثر من 800 رحلة بعد استئناف الطيارين إضرابهم * الصين تعتزم استثمار 174 مليار دولار في طاقة المياه والرياح خلال 4 سنواتالسعودية * العاهل السعودي يخصص 100 مليار ريال من الاحتياطيات لصندوق الاستثمارات العامة * الملك سلمان يدشن مجمعا لمشاريع للتعدين باستثمارات 35 مليار دولار * هبوط صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي السعودي 10.8 مليار دولار في اكتوبر * مؤشر البورصة ينخفض 0.10% إلى 6896.8 نقطة في الإغلاق السابق مصر * الجنيه يواصل النزول في بنوك مصر رغم وفرة الدولار * مؤشر البورصة ينخفض 0.91% إلى 11159.32 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * أدنوك الإماراتية تخطط لزيادة إنتاجها من البتروكيماويات بثلاثة أمثاله بحلول 2025 * إتش.إن.ايه الصينية ومبادلة الإماراتية تنويان تنفيذ استثمارات مشتركة * مؤشر أبوظبي يصعد 0.1% إلى 4261.23 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يرتفع 0.7% إلى 3333.73 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * محطة الزور الشمالية الأولى بالكويت تنتهي من المرحلة الإنشائية وتبدأ التشغيل التجاري * الكويت تعلن منح تونس قروضا ميسرة بقيمة 500 مليون دولار خلال 5 سنوات * مؤشر البورصة يرتفع 0.07% إلى 5543.6 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +23.70 +0.12% 19121.60 نقطة ستاندرد آند بورز +2.94 +0.13% 2204.66 ناسداك +11.11 +0.21% 5379.92 ستوكس 600 +1.12 +0.33% 340.95 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الاربعاء) +6.26 +0.03 % 18313.30 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الاربعاء) الخام الأمريكي +031 0.69% +45.54 دولار/برميل برنت +0.46 +0.99% +46.84 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الاربعاء) اليورو/الدولار 1.0631-1.0633‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 112.59-112.61 ين الاسترليني/الدولار 1.2477-1.2483 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1189.91-1190.11 دولار (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)