مصرفيون: المركزي المصري يسمح للبنوك بتوفير مزيد من النقد الأجنبي للعملاء

من أسماء الشريف وأروى جاب الله

القاهرة 30 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال مصرفيون إن البنك المركزي المصري أبلغ بنوكا بإمكانية تخصيص ال نقد الأجنبي لنطاق أوسع من العملاء مما قد يجعل العملة الصعبة متاحة للشركات الأجنبية الساعية لتحويل أرباحها إلى الخارج بعد أشهر من التأجيل.

وتخلي البنك المركزي المصري عن ربط العملة عند 8.8 جنيه للدولار في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني في خطوة تهدف إلى استعادة تدفقات النقد الأجنبي وثقة المستثمرين الأجانب الذين خرجوا من البلاد بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي بعد انتفاضة 2011.

ودفع تضاؤل الاحتياطيات الأجنبية وتفاقم عجز المعاملات التجارية البنك المركزي لتقنين إمدادات الدولار من خلال عطاءات دورية. وأمر المركزي البنوك بمنح الأولوية في بيع الدولار للسلع الأساسية مثل الأدوية والقمح والمواد الخام.

واضطر مستوردو السلع غير الأساسية إلى اللجوء للسوق السوداء للحصول على الدولار حيث يدفعون أسعارا أعلي.

وفي ظل ترشيد مبيعات الدولار فضلا عن الضوابط المفروضة على رأس المال في أوائل 2015 لم يعد بوسع الشركات الأجنبية تحويل أرباحها للخارج وواجهت الشركات صعوبة في فتح خطوط ائتمان مما نجم عنه تراكم طلبات الحصول على النقد الأجنبي التي قدرها مصرفيون بين عشرة مليارات و15 مليار دولار.

وقال أحد المصرفيين إن هناك عملاء في حاجة ماسة لتسوية السحب المؤقت على المكشوف وتحويل توزيعات نقدية للخارج وسيشترون الدولار بأي سعر.

وقال البنك المركزي المصري عند إعلانه عن تحرير سعر صرف الجنيه المصري أوائل هذا الشهر إنه ألغى قائمة أولويات الاستيراد وإن البنوك باستطاعتها تخصيص العملة الأجنبية لعملائها وفقا لتقديرها الخاص.