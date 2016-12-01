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صباح الخير من رويترز

Thu Dec 1, 2016 4:39am GMT
 
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الخميس أول ديسمبر كانون الأول 

أهم الأنباء الإقليمية
    * متمردون يذبحون مشايخ قرى صومالية بسبب خلاف بشأن الزكاة.
    * قيادي بالمعارضة السورية يطلب ممرا آمنا للمدنيين في حلب.
    * الكرملين يطلب من تركيا تفسير تصريح إردوغان عن الإطاحة
بالأسد.
    * أمير الكويت يعيد تعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء.
    * وكالة الأنباء السورية: مقتل 8 في قصف للمعارضة على غرب حلب.
    * الجيش السوري: طائرات إسرائيلية تشن غارة من المجال الجوي
اللبناني.
    * وكالة: روسيا تأمل في حل الوضع في حلب بنهاية العام.

أهم الأنباء العالمية
    * الأمم المتحدة: نزوح عدد قياسي من الأفغان عام 2016 بسبب
الصراع.
    * ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا 15 ديسمبر للإعلان عن ترك أعماله.
    * ميركل لا تتوقع بدء محادثات جديدة لانضمام تركيا للاتحاد
الأوروبي.
    * الشرطة الإسبانية تعتقل مغربيين للاشتباه بصلتهما بالدولة
الإسلامية.
    * الجيش الصيني يقول إنه يشعر بقلق عميق بسبب اتفاق بين
اليابان وكوريا الجنوبية.
    * وزارة الدفاع الصينية: لم نتلق أخبارا عن بناء قاعدة جديدة
بعد جيبوتي.
    * الصين تنفي تقريرا عن قيامها بدوريات عسكرية في أفغانستان.
    * شرطة تايلاند تعتقل ثلاثة للاشتباه في تخطيطهم لتفجيرات في
مواقع سياحية.

السعودية
    * معادن السعودية تبدأ مشروعا للأسمدة الفوسفاتية بتكلفة تقارب
24 مليار ريال.
    * السعودية تصبح مستوردا صافيا لزيت الوقود للمرة الثالثة.
    * العاهل السعودي يخصص 100 مليار ريال من الاحتياطيات لصندوق
الاستثمارات العامة.
    * أكوا باور السعودية قد تعرض فائدة كبيرة على سندات مرتقبة
بمليار دولار.
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.5% إلى 7000.18 نقطة في الإغلاق
السابق.

مصر
    * وزير: زيادة الصادرات المصرية إلى تركيا 13.2% في 9 أشهر.
    * مصرفيون: المركزي المصري يسمح للبنوك بتوفير مزيد من النقد
الأجنبي للعملاء.
    * مصادر: مفاوضات بين التجاري الدولي ومجموعة مستثمرين لبيع
70% من سي.آي كابيتال.
    * قفزة كبيرة في أرباح ماريدايف المصرية خلال الربع/3.
    * مؤشر البورصة يرتفع 2.63% إلى 11453.25 نقطة في الإغلاق
السابق.

الإمارات
    * جلف كابيتال الإماراتية قد تبيع بعض استثمارات أواخر العام
المقبل.
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.12% إلى 4308.77 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يرتفع 0.82% إلى 3360.91 نقطة في الإغلاق السابق.

الكويت
    * بنك الخليج الكويتي يعين أنطوان جين ضاهر رئيسا تنفيذيا.
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.2% إلى 5554.46 نقطة في الإغلاق
السابق.

الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +1.98      +0.01%        19123.58 نقطة
ستاندرد آند بورز    -5.85      -0.27%        2198.81
ناسداك            -56.24     -1.05%      5323.68
ستوكس 600        +1.04        +0.31%        341.99
                                                   
    نيكي    (الساعة 4:30 جمت اليوم الخميس)
                +388.0      +2.12%        18696.78
    
النفط (الساعة 4:30 جمت اليوم الخميس)
الخام الأمريكي       +0.81       +0.40%        49.84 دولار/برميل
                                      
برنت            +0.48      +0.93%        52.32 دولار/برميل

العملات والذهب (الساعة 4:30 جمت اليوم الخميس)
اليورو/الدولار       
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‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬   دولار
الدولار/الين        114.16-114.23   ين
الاسترليني/الدولار    1.2518-1.2524   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1170.70-1171.52 دولار

 (إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)
 