الخميس أول ديسمبر كانون الأول أهم الأنباء الإقليمية * متمردون يذبحون مشايخ قرى صومالية بسبب خلاف بشأن الزكاة. * قيادي بالمعارضة السورية يطلب ممرا آمنا للمدنيين في حلب. * الكرملين يطلب من تركيا تفسير تصريح إردوغان عن الإطاحة بالأسد. * أمير الكويت يعيد تعيين الشيخ جابر المبارك رئيسا للوزراء. * وكالة الأنباء السورية: مقتل 8 في قصف للمعارضة على غرب حلب. * الجيش السوري: طائرات إسرائيلية تشن غارة من المجال الجوي اللبناني. * وكالة: روسيا تأمل في حل الوضع في حلب بنهاية العام. أهم الأنباء العالمية * الأمم المتحدة: نزوح عدد قياسي من الأفغان عام 2016 بسبب الصراع. * ترامب يعقد مؤتمرا صحفيا 15 ديسمبر للإعلان عن ترك أعماله. * ميركل لا تتوقع بدء محادثات جديدة لانضمام تركيا للاتحاد الأوروبي. * الشرطة الإسبانية تعتقل مغربيين للاشتباه بصلتهما بالدولة الإسلامية. * الجيش الصيني يقول إنه يشعر بقلق عميق بسبب اتفاق بين اليابان وكوريا الجنوبية. * وزارة الدفاع الصينية: لم نتلق أخبارا عن بناء قاعدة جديدة بعد جيبوتي. * الصين تنفي تقريرا عن قيامها بدوريات عسكرية في أفغانستان. * شرطة تايلاند تعتقل ثلاثة للاشتباه في تخطيطهم لتفجيرات في مواقع سياحية. السعودية * معادن السعودية تبدأ مشروعا للأسمدة الفوسفاتية بتكلفة تقارب 24 مليار ريال. * السعودية تصبح مستوردا صافيا لزيت الوقود للمرة الثالثة. * العاهل السعودي يخصص 100 مليار ريال من الاحتياطيات لصندوق الاستثمارات العامة. * أكوا باور السعودية قد تعرض فائدة كبيرة على سندات مرتقبة بمليار دولار. * مؤشر البورصة يرتفع 1.5% إلى 7000.18 نقطة في الإغلاق السابق. مصر * وزير: زيادة الصادرات المصرية إلى تركيا 13.2% في 9 أشهر. * مصرفيون: المركزي المصري يسمح للبنوك بتوفير مزيد من النقد الأجنبي للعملاء. * مصادر: مفاوضات بين التجاري الدولي ومجموعة مستثمرين لبيع 70% من سي.آي كابيتال. * قفزة كبيرة في أرباح ماريدايف المصرية خلال الربع/3. * مؤشر البورصة يرتفع 2.63% إلى 11453.25 نقطة في الإغلاق السابق. الإمارات * جلف كابيتال الإماراتية قد تبيع بعض استثمارات أواخر العام المقبل. * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.12% إلى 4308.77 نقطة في الإغلاق السابق. * مؤشر دبي يرتفع 0.82% إلى 3360.91 نقطة في الإغلاق السابق. الكويت * بنك الخليج الكويتي يعين أنطوان جين ضاهر رئيسا تنفيذيا. * مؤشر البورصة يرتفع 0.2% إلى 5554.46 نقطة في الإغلاق السابق. الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +1.98 +0.01% 19123.58 نقطة ستاندرد آند بورز -5.85 -0.27% 2198.81 ناسداك -56.24 -1.05% 5323.68 ستوكس 600 +1.04 +0.31% 341.99 نيكي (الساعة 4:30 جمت اليوم الخميس) +388.0 +2.12% 18696.78 النفط (الساعة 4:30 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي +0.81 +0.40% 49.84 دولار/برميل برنت +0.48 +0.93% 52.32 دولار/برميل العملات والذهب (الساعة 4:30 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.0600-1.0603‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ دولار الدولار/الين 114.16-114.23 ين الاسترليني/الدولار 1.2518-1.2524 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1170.70-1171.52 دولار (إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير أشرف صديق)