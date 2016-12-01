بيانات: صافي مشتريات الأجانب في بورصة مصر 3.759 مليار جنيه مع تعويم العملة

القاهرة أول ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت بيانات بورصة مصر أن صافي معاملات الأجانب غير العرب مالت للشراء بنحو 3.759 مليار جنيه في نوفمبر تشرين الثاني تزامنا مع تعويم العملة مقابل نحو 545 مليون جنيه صافي شراء في أول عشرة أشهر من العام.

وتأتي مشتريات الأجانب القوية في سوق المال المصري بعد أن فاجأت مصر الأسواق في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني عندما تخلت عن ربط الجنيه بالدولار الأمريكي في إجراء يهدف لجذب تدفقات رأسمالية أجنبية والقضاء على السوق السوداء.

وأظهر التقرير الشهري للبورصة أن المؤشر الرئيسي قفز 36.6 بالمئة إلى 11453 نقطة خلال نوفمبر تشرين الثاني مسجلا أعلى مستوياته منذ 2008.

وخفض تحرير سعر الصرف أسعار الأسهم المصرية بالنسبة للأجانب فأصبحت مغرية للشراء.

ومن المنتظر أن يشجع تحرير العملة الاستثمارات الأجنبية وقد يزيد الصادرات ويمكن الشركات من الحصول على الدولار من البنوك بأسعار السوق بما يعيدها للإنتاج الكامل بعد خفض العمليات الإنتاجية خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر الدولار اللازم لشراء المواد الخام.