إعادة-إيرادات قناة السويس المصرية تنخفض إلى 395.2 مليون دولار في يناير

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القاهرة 22 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت البيانات الرسمية لإيرادات قناة السويس المصرية اليوم الأربعاء انخفاضها إلى 395.2 مليون دولار في يناير كانون الثاني من 414.4 مليون في ديسمبر كانون الأول.

وبلغت إيرادات القناة 411.8 مليون دولار في يناير كانون الثاني 2016.

وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا (120 ميلا) زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.

وفي عام 2016 بأكمله تراجعت إيرادات قناة السويس 3.3 بالمئة إلى 5.005 مليار دولار وفقا لحسابات رويترز مقابل 5.175 مليار في 2015.