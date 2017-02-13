الاثنين 13 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * إردوغان: العملية التركية في سوريا ستستمر لحين تحرير الرقة * وزارة: مقتل خمسة محتجين على الأقل في مظاهرات بغداد * تصاعد حدة التوتر بين زعماء شيعة في العراق بعد اشتباكات * الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد دعمه الكامل لمبعوث السلام لليمن * هليكوبتر تقصف مركبة عسكرية وسط صراع على السلطة في عدن باليمن * نصر الله: حزب الله يؤيد وقف إطلاق النار والمحادثات السياسية في سوريا * المعارضة السورية تختار وفدها لمحادثات جنيف * الشرطة السودانية تعثر على مواد متفجرة في شقة بعد انفجار * مصر تحيل موظفا كبيرا في مجلس الدولة إلى الجنايات بتهمة الرشوة * لجنة بمجلس النواب المصري توصي بإسقاط عضوية أنور السادات أهم الأنباء العالمية * تقرير: المدعي المالي الفرنسي يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد فيون * كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا وأمريكا تتجنب التصعيد * فرنسا تشجب إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي * مقتل سبعة أشخاص في تبادل إطلاق نار في الشطر الهندي من إقليم كشمير * ألمانيا تستبعد وجود هجوم وراء إغلاق مطار هامبورج * مظاهرات غاضبة في المكسيك من ترامب ورئيس البلاد * رئيس بيرو يطلب من ترامب دراسة ترحيل الزعيم السابق * الأمم المتحدة: مقتل 18 مدنيا أفغانيا في ضربات جوية للتحالف * جماعة مسلحة: مقتل 4 في غارات جوية للأمم المتحدة في أفريقيا الوسطى السعودية * مؤشر البورصة يرتفع 0.8% إلى 7021.6 نقطة في الإغلاق السابق مصر * تراجع عائد أذون الخزانة المصرية لأجل 3 و9 أشهر * اتش سي المصرية تسعى لدخول نشاط التأجير التمويلي في 2017 * مؤشر البورصة ينخفض 1.47% إلى 12922.4 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * الإمارات تتوقع مزيدا من الالتزام باتفاق أوبك والمنتجين المستقلين لخفض الإنتاج * مسؤول إماراتي: دول الخليج تريد تبني ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018 * رئيس مجلس الإدارة: موانئ دبي غير قلقة بشأن سياسات ترامب * مؤشر أبوظبي يتراجع 0.98% إلى 4570.47 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.53% إلى 3702.16 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * صحيفة: مصفاة الأحمدي الكويتية تجري صيانة لمدة شهر بدءا من 10 ابريل * أرباح ميزان الكويتية تهبط 0.8% إلى 6637.3 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +96.97 +0.48% 20269.37 نقطة ستاندرد آند بورز +8.23 +0.36% 2316.10 ناسداك +18.95 +0.33% 5734.13 ستوكس 600 +0.60 +0.16% 367.39 نيكي (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين) +103.73‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬+0.54% 19482.66 النفط (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين) الخام الأمريكي -0.07 -0.13% 53.79 دولار/برميل برنت -0.08 -1.14% 56.62 العملات والذهب (الساعة 0400 جمت اليوم الاثنين) اليورو/الدولار 1.0618-1.0620 دولار الدولار/الين 113.90-113.95 ين الاسترليني/الدولار 1.2491-1.2494 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1229.18-1229.34 دولار (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)