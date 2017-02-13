مقابلة-لاجارد تقول مصر تحرز تقدما جيدا في برنامج صندوق النقد

من أندرو تورشيا

دبي 13 فبراير شباط (رويترز) - قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إن مصر تحرز تقدما جيدا في برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار مع الصندوق وإن عملتها ربما تستقر بعد تهاويها إلى مستويات قياسية منخفضة.

كانت القاهرة أبرمت في نوفمبر تشرين الثاني اتفاق قرض مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد تضمن إصلاحات اقتصادية قاسية مثل خفض عجز الميزانية وتعويم الجنيه المصري. وهوت العملة إلى حوالي 19.50 جنيه للدولار في الأسابيع التالية.

وتراقب الأسواق المالية عن كثب مدى التزام الحكومة بشروط الاتفاق وهو ما سيحدد ما إذا كانت ستحصل على أقساط القرض في موعدها.

وقالت لاجارد في مقابلة أثناء زيارة إلى دبي "نرى تقدما جيدا والتزاما جيدا بالإصلاحات من جانب السلطات وتركيزا جيدا على الشعب المصري والفئات الأشد تضررا من أجل حمايتها.

"لذا لدينا الثقة في أن السلطات تبذل بالفعل قصارى جهدها في ظل تلك الظروف."

وقالت إن صندوق النقد يتوقع إتمام مراجعته الأولى للبرنامج بحلول يونيو حزيران من العام الحالي.

وانتعش الجنيه في الأيام الأخيرة مع تعزز ثقة المستثمرين الأجانب وتقلص متأخرات طلبيات شراء الدولار لتمويل الواردات. وبلغ السعر المعروض 17 جنيها بين البنوك اليوم.