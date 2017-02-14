رئيس الوزراء: مصر تعمل على وضع آلية لخفض مستحقات شركات النفط الأجنبية

القاهرة 14 فبراير شباط (رويترز) - قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل اليوم الثلاثاء إن بلاده تعمل على وضع آلية جادة لخفض بقية مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.

وانخفضت مستحقات شركات النفط العاملة في مصر بنهاية ديسمبر كانون الأول إلى 3.5 مليار دولار من 3.6 مليار دولار بنهاية سبتمبر أيلول.

وأضاف إسماعيل في مؤتمر نفطي يعقد في القاهرة اليوم "نعمل جاهدين لوضع إطار عام وآلية جادة لخفض باقي المديونية (المستحقة لشركات النفط الأجنبية) ومناقشتها مع الشركات العالمية بما يساهم في التصدي لهذا التحدي وجذب المزيد من الاستثمارات."

ولم يخض إسماعيل في أي تفاصيل خاصة بالآلية التي تعمل عليها الحكومة لخفض المستحقات أو أي جدول زمني لها.

لكن وزير البترول المصري طارق الملا قال على هامش المؤتمر إنه يتوقع وضع إطار زمني لسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية قريبا.

ومن بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر بي.بي البريطانية وشل الهولندية وإيني الإيطالية.