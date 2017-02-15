بنك مصر يحصل على 80 مليون دولار من قرض يرتبه كريدي سويس ويرجيء قرض أبوظبي الإسلامي

القاهرة 15 فبراير شباط (رويترز) - قال نائب رئيس بنك مصر ثاني أكبر بنك حكومي في البلاد اليوم الأربعاء إن مصرفه حصل على 80 مليون دولار تمثل الدفعة الثانية والأخيرة من قرض يرتبه بنك كريدي سويس ليصل إجمالي القرض بذلك إلى 250 مليون دولار.

وأرجأ بنك مصر قرضا آخر يتولى مصرف أبوظبي الإسلامي الترويج له.

وكان بنك مصر حصل في ديسمبر كانون الأول الماضي على 170 مليون دولار تمثل الدفعة الأولى من القرض الذي يرتبه كريدي سويس بمشاركة بنوك أخرى.

وقال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر في اتصال هاتفي مع رويترز "تم إغلاق القرض الذي يرتبه بنك كريدي اليوم بمبلغ 80 مليون دولار، وكنا حصلنا سابقا في ديسمبر على 170 مليون من نفس القرض."

وأضاف "القرض الذي يروج له أبوظبي الإسلامي تم تأجيله."

ولم يخض عاكف في أي تفاصيل بشأن سبب تأجيل قرض أبوظبي الإسلامي أو موعده الجديد.

وكان بنك مصر وقع في يناير كانون الثاني عقد تفويض مع مصرف أبوظبي الإسلامي للترويج لتمويل إسلامي مشترك من البنوك الخليجية بأكثر من 150 مليون دولار.

وفي ديسمبر كانون الأول الماضي وقع بنك مصر مذكرة تفاهم مع البنك الصناعي والتجاري الصيني (آي.سي.بي.سي) لاقتراض 500 مليون دولار.