الخميس 16 فبراير شباط أهم الأنباء الإقليمية * ترامب يتحاشى الالتزام بإقامة دولة فلسطينية خلال لقائه بنتنياهو * موافقة فصائل ليبية على خارطة طريق للسلام برعاية مصرية * روحاني يبدأ جولة إقليمية تشمل سلطنة عمان والكويت * وفاة سفير الإمارات في أفغانستان متأثرا بجروح أصيب بها في انفجار * المعارضة السورية تريد مناقشة الانتقال السياسي في جنيف * مسؤول: توقع نمو إنتاج نفط ليبيا إلى 1.2 مليون ب/ي في أغسطس أهم الأنباء العالمية * وزير الدفاع الأمريكي: حلف الأطلسي "حجر الأساس" في العلاقات مع أوروبا * انخفاض التجارة بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا لأول مرة منذ 2013 * الصين تتم استثمار 1.15 تريليون دولار في مشروعات بنهاية 2016 * استطلاع-الحماية التجارية ومخاطر السياسة يهددان انتعاش منطقة اليورو السعودية * سافكو توصي بتوزيع ريال للسهم عن النصف/2 من 2016 * مؤشر البورصة يرتفع 0.58% إلى 7073.69 نقطة في الإغلاق السابق مصر * الحكومة تأمل بالاكتفاء الذاتي من الغاز 2018 وبدء التصدير 2020 * الحكومة ترفع توقعاتها لعجز الموازنة في 2016-2017 * بنك مصر يحصل على 80 مليون دولار من قرض يرتبه كريدي سويس ويرجيء قرض أبوظبي الإسلامي * مؤشر البورصة يهبط 0.44% إلى 12448.35 نقطة في الإغلاق السابق الإمارات * مؤشر أبوظبي يرتفع 0.53% إلى 4596.69 نقطة في الإغلاق السابق * مؤشر دبي يهبط 0.21% إلى 3645.01 نقطة في الإغلاق السابق الكويت * توقع افتتاح مشروع طاقة شمسية في 2020-2021 لسد 15% من استهلاك قطاع النفط * مؤشر البورصة يرتفع 0.94% إلى 6814.81 نقطة في الإغلاق السابق الأسواق العالمية مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق) داو جونز +107.45 +0.52% 20611.86 نقطة ستاندرد آند بورز +11.67 +0.50% 2349.25 ناسداك +36.87 +0.64% 5819.44 ستوكس 600 +16.12 +0.53% 3073.41 نيكي (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس) - 109.19‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬-0.56% 19329.90 النفط (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس) الخام الأمريكي -0.04 -0.08% 53.07 دولار/برميل برنت +0.02 +0.02% 55.76 العملات والذهب (الساعة 0430 جمت اليوم الخميس) اليورو/الدولار 1.0618-1.0614 دولار الدولار/الين 113.88-113.85 ين الاسترليني/الدولار 1.2463-1.2460 دولار الذهب (أوقية-أونصة) 1235.28-1234.51 دولار (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)