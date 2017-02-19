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صباح الخير من رويترز

Sun Feb 19, 2017 4:22am GMT
 
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الأحد 19 فبراير شباط
    أهم الأنباء الإقليمية
    * التحالف يبلغ سكان غرب الموصل إن معركة على وشك أن تبدأ 
    * الأمم المتحدة: معركة استعادة غرب الموصل قد تشهد حصارا
ونزوحا جماعيا 
    * مراقبون: قوات سورية تهاجم مناطق للمعارضة في حمص ودرعا
ودمشق
    * صحيفة:تركيا رسمت للولايات المتحدة خطتين للهجوم على الرقة
السورية 
    * عون: أي تهديدات إسرائيلية للسيادة اللبنانية ستجد الرد
المناسب 
    * استقالة مسؤولين كبيرين بالمحاكم العسكرية في جنوب السودان 
    * وفاة رجل الدين المصري الكفيف عمر عبد الرحمن بسجن في أمريكا
    * وزير الدفاع الأمريكي يزور الإمارات في أول جولة بالشرق
الأوسط  
    * ابنا ترامب يفتتحان ملعبا للجولف في دبي    

    
    أهم الأنباء العالمية
    * استطلاع:ثلثا الناخبين الفرنسيين يرغبون في تخلي فيون عن
ترشيح نفسه 
    * سياسي هولندي يبدأ حملته الانتخابية بالتعهد بالقضاء على
"الحثالة المغاربة" 
    * بنس ينقل تحيات ترامب ويؤكد التزام أمريكا بدعم أوروبا 
    * مسؤولون: لا تغيير في سياسة روسيا تجاه أمريكا بعد تولي
ترامب 
    *  أمريكا تحث بكين على مواصلة الضغط على كوريا الشمالية
    * صحيفة: فرنسا تحذر أمريكا من إضعاف أوروبا  
    * صحيفة: مسؤولون بريطانيون يعتقدون أن روسيا تقف وراء مؤامرة
في الجبل الأسود 
    * مقتل 19 شخصا على الأقل في انقلاب حافلة في جبال الإنديز
بالأرجنتين 
    * قتيل و20 مصابا في خروج قطار عن القضبان في بلجيكا 
    * إلغاء إطلاق صاروخ فالكون 9 قبل ثوان من الموعد المحدد
    *    

    
   السعودية
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.81% إلى 7131.27 نقطة في الإغلاق
السابق.

    مصر
    * مؤشر البورصة يرتفع 1.64% إلى 12651.97 نقطة في الإغلاق
السابق.

   الإمارات
    * مؤشر أبوظبي يرتفع 1.01% إلى 4643.21 نقطة في الإغلاق
السابق.
    * مؤشر دبي يصعد 0.16% إلى 3650.76 نقطة في الإغلاق السابق.

   الكويت
    * مؤشر البورصة يرتفع 0.14% إلى 6824.49 نقطة في الإغلاق
السابق.

   الأسواق العالمية
مؤشرات الأسهم الرئيسية (مستويات الإغلاق السابق)
داو جونز        +107.45    +0.52%        20611.86 نقطة
ستاندرد آند بورز    +11.67        +0.50%        2349.25
ناسداك            +36.87     +0.64%      5819.44
ستوكس 600        +16.12     +0.53%        3073.41
نيكي (مستويات الإغلاق السابق)
            - 109.19‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭    ‬‬‬‬‬‬-0.56%       
19329.90

النفط (مستويات الإغلاق السابق)
الخام الأمريكي        -0.04          -0.08%        53.07
دولار/برميل
برنت            +0.02          +0.02%        55.76

العملات والذهب (مستويات الإغلاق السابق)
اليورو/الدولار        1.0618-1.0614   دولار
الدولار/الين        113.88-113.85   ين
الاسترليني/الدولار    1.2463-1.2460   دولار
الذهب (أوقية-أونصة)    1235.28-1234.51 دولار

 (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية- تحرير أحمد صبحي خليفة)
 
 