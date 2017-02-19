الجنيه المصري يتعزز بفعل تراجع الطلب من المستوردين

القاهرة 19 فبراير شباط (رويترز) - ارتفع الجنيه المصري اليوم الأحد إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر بفعل ما قال مصرفيون إنه انخفاض طلب المستوردين على الدولار.

وباعت البنوك الدولار بحوالي 15.8 جنيه اليوم الأحد مقارنة مع نحو 16 جنيها يوم الخميس.

كان البنك المركزي حرر سعر صرف العملة ورفع سعر الفائدة الرئيسي 300 نقطة أساس في أوائل نوفمبر تشرين الثاني مما شجع صندوق النقد الدولي على الموافقة في وقت لاحق من ذلك الشهر على اتفاق تمويل مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار.

وقال مصرفي لرويترز "البضائع متراكمة لدى المستوردين. عندما ارتفعت الأسعار بعد التعويم تراجعت القوة الشرائية وتباطأت مبيعات معظم السلع (المستوردة) ليتباطأ أيضا الطلب على الدولار لاستيراد المزيد من السلع."

وزادت التدفقات الدولارية على البنوك مع بدء عودة المستثمرين الأجانب الذين أخافتهم قلاقل ما بعد انتفاضة 2011 وارتفعت أيضا تحويلات المصريين العاملين في الخارج ارتفاعا قويا.